Überraschungs-Deal: Intact GP holt Gonzalez

Nach der Verlängerung des Vertrags mit Rookie Senna Agius steht jetzt auch der zweite Moto2-Pilot des deutschen Rennstalls fest. Mit dem Spanier Manuel Gonzalez kommt 2025 ein Weltmeister zu Intact GP.

Minuten bevor im MotorLand Aragon die Piloten der Moto2 zum Zeittraining auf den Kurs rollten, verkündete die deutsche Intact-GP-Struktur um Manager Jürgen Lingg überraschend die Verpflichtung von Manuel Gonzalez. In der nächsten Saison wird Gonzalez neben Senna Agius die Moto2-Weltmeisterschaft für das deutsche Team bestreiten. Trotz zuletzt ansteigender Formkurve muss der ehemalige MotoGP-Pilot Darryn Binder dem Spanier Platz machen.

Gonzalez startet aktuell in der mittleren GP-Kategorie für Gresini Racing. Ebenfalls auf einer Kalex liegt der 22-Jährige derzeit punktgleich mit Aron Canet auf WM-Rang 9. Anders als die meisten Piloten des GP-Zirkus fand Gonzalez als Quereinsteiger den Weg ins Fahrerlager. 2018 gewann er mit 17 Jahren die Weltmeisterschaft der seriennahen 300er-Supersport-Kategorie. Nach dem Aufstieg in die 600er-Klasse und dem dritten WM-Platz 2021 gelang dem aus Madrid stammenden Piloten der Wechsel in Moto2-WM. Zunächst für das VR46-Mastercamp unterwegs, wechselte Gonzalez erst für die Saison 2024 in die Moto2-Abteilung von Gresini.

Manuel Gonzalez zu seiner Entscheidung für 2025: «Ich bin sehr glücklich, dass ich bei Intact GP für die Saison 2025 in der Moto2 unterschreiben konnte. Das Team hat sich sehr bemüht, mich als Fahrer für das nächste Jahr zu gewinnen. Wir haben beide hohe Erwartungen und ich will wie immer 100 Prozent geben. Ich werde für unsere Ziele kämpfen, und das sind die Spitzenplätze. Zusammen werden wir hart daran arbeiten und ich kann es kaum erwarten, mit ihnen in die Saison 2025 zu starten.»

Husqvarna-Intact-GP-Teammanager Jürgen Lingg zu seiner zukünftigen Moto2-Fahrerpaarung: «Mit Manuel Gonzalez haben wir einen Weltmeister verpflichtet, der sich in den vergangenen Jahren in der Moto2 permanent gesteigert hat. Zusammen wollen wir diese Tendenz auch im nächsten Jahr bestätigen und, so hoffen wir, noch den Schritt nach ganz vorne zu machen. Ich denke, der Wechsel kommt für alle zu einem guten Zeitpunkt, denn Manuel hat viel Erfahrung sammeln können in dieser extrem hart umkämpften Kategorie, was der gesamten Teamstruktur einen Mehrwert bieten wird. Alle im Team sind sehr glücklich mit unserem Neuzugang und die Vorfreude auf die Zusammenarbeit ist groß.»

Lingg unterstrich auch nochmals die weitere Zusammenarbeit mit dem jungen Australier Senna Agius: «Wir sind dankbar, dass Senna ein weiteres Jahr für uns fahren wird. Wir sind überzeugt, dass er nächste Saison mit der gesammelten Erfahrung einen deutlichen Schritt machen kann, daher freuen wir uns jetzt schon, dass wir ihn bei seiner starken Entwicklung weiterhin begleiten dürfen, nachdem er bereits als unser Nachwuchspilot in der Moto2 Europameister wurde.»

Trotz der auslaufenden Vereinbarung zollt Lingg auch Darryn Binder Respekt: «Ich möchte mich bei Darryn für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken! Es macht viel Spaß, mit ihm zu arbeiten. Wir werden alles versuchen, die deutlichen Fortschritte, die er in den vergangenen Rennen gezeigt hat, auszubauen.»

Für die Saison 2025 hat sich das deutsche Moto2-Team damit bereits aufgestellt. In der Moto3-Kategorie wurde bislang nur die Neuverpflichtung David Munoz bestätigt. Als möglicher Kandidat für den Platz neben Munoz gilt der Österreicher Jakob Rosenthaler, der beim Moto3-Rennen in Misano erneut mit einer Wildcard seine Qualitäten untermauern will.