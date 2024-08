Moto2: Celestino Vietti fährt 2025 für SpeedUp

Celestino Vietti wird 2025 in das SpeedUp-Team von Luca Boscoscuro wechseln und neuer Teamkollege von Alonso López. Eine offizielle Bestätigung wird in den nächsten Tagen erwartet.

Moto2-Pilot Celestino Vietti wird 2025 für das SpeedUp-Team fahren und dort den Platz von Fermin Aldeguer übernehmen, der im nächsten Jahr in die MotoGP aufsteigt und für Gresini-Ducati an den Start gehen wird.

Damit wird der Italiener in seiner fünften Saison in der Moto2-WM nach nur einem Jahr im KTM-Ajo-Team erneut seinen Arbeitgeber wechseln. 2023 ging der Athlet der VR46-Akademie für Fantic an den Start.

Der 22-Jährige hat bislang sieben Siege in der Motorrad-Weltmeisterschaft errungen – fünf in der Moto2 und zwei in der Moto3. Seinen jüngsten Triumph holte Vietti beim letzten Saison-Event auf dem Red Bull Ring. Nach verhaltenem Saisonstart lief es für ihn seit Assen und dem Sachsenring immer besser. In Silverstone konnte er mit dem dritten Platz sein erstes Saison-Podium feiern.

In der Gesamtwertung liegt Vietti derzeit mit 96 Punkten an der sechsten Stelle – mit 66 Punkten Rückstand auf WM-Leader Sergio Garcia.

Ergebnisse Moto2 Spielberg, Rennen (18. August):

1. Celestino Vietti (I), Kalex, 23 Runden in 36:22,427 min

2. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +1,850 sec

3. Jake Dixon (GB), Kalex, +1,974

4. Aron Canet (E), Kalex, +2,075

5. Tony Arbolino (I), Kalex, +6,814

6. Marcos Ramirez (E), Kalex, +12,392

7. Darryn Binder (ZA), Kalex, +12,514

8. Somkiat Chantra (T), Kalex, +12,604

9. Joe Roberts (USA), Kalex, +13,398

10. Filip Salac (CZ), Kalex, +13,429

11. Deniz Öncü (TR), Kalex, +13,872

12. Izan Guevara (E), Kalex, +14,336

13. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +14,403

14. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +15,990

15. Senna Agius (AUS), Kalex, +18,121





WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Garcia, 162 Punkte. 2. Ogura 142. 3. Roberts 130. 4. López 120. 5. Aldeguer 112. 6. Vietti 96. 6. Gonzalez 88. 7. Dixon 94. 8. Canet 91. 9. Gonzalez 91. 10.Chantra 64. 11. Arbolino 61. 12. Alcoba 57. 13. Arenas 56. 14. Ramirez 55. 15. Agius 33.