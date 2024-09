Joe Roberts 2025 weiterhin im Team American Racing

Joe Roberts wird auch im nächsten Jahr für das Team American Racing an den Start gehen. Nachdem es mit dem Aufstieg in die MotoGP nicht geklappt hat, ist der Verbleib in der Moto2 die beste Option für den Kalifornier.

Joe Roberts wird auch 2025 für American Racing in der Moto2-WM fahren. Der 27-Jährige hat in der MotoGP keinen Platz gefunden – somit war es logisch, dass er auch in der nächsten Saison in der mittleren Kategorie der Motorrad-Weltmeisterschaft antreten wird. Der Spanier Marcos Ramirez wird sein Teamkollege bleiben.

«Wir sind sehr froh, dass Joe für eine weitere Saison in unserer Familie bleibt. Sein Engagement und sein Tatendrang passen perfekt zu der Richtung, die wir als Team einschlagen. Gemeinsam sind wir zuversichtlich, dass 2025 ein weiteres Jahr mit großartigen Ergebnissen und Fortschritten sein wird», betonte Eitan Butbul, Teamchef von American Racing.

Roberts startet seit 2017 in der Moto2-WM. Er hat bisher zwei Siege und acht Podiumsplätze errungen. 2024 fährt er seine stärkste Saison. Mit drei zweiten Plätzen bei den ersten vier Rennen hatte der Kalex-Pilot einen starken Saisonstart. Nach dem Sieg in Mugello galt Roberts dann endgültig als Titelkandidat. In der WM-Tabelle ist der Kalifornier derzeit mit 133 Punkten auf dem dritten Platz zu finden.

Seine starken Leistungen haben ihn in den Fokus um einen Aufstieg in die MotoGP gerückt. Die besten Chancen hatte er beim amerikanischen Trackhouse-Team. Doch die Truppe mit Teamchef Davide Brivio und Inhaber Justin Marks gab dem Japaner Ai Ogura – derzeit führender in der Moto2-WM – den Vorzug.