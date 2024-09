Dani Holgado steigt auf: 2025 Moto2 bei Aspar

Daniel Holgado hinter David Alonso: 2025 starten beide für Aspar Martinez in der Moto2

Dani Holgado, derzeit voll damit beschäftigt den Kolumbianer David Alonso vom Titelgewinn der Moto3 abzuhalten, fährt 2025 die Moto2-WM für das Team von Jorge Martinez. Teamkollege dort wird: Alonso.

Nachdem die großen Entscheidungen der MotoGP-Königklasse gefallen sind, hat ein dynamisches Schachspiel in den kleineren Hubraumklassen der Motorrad-WM eingesetzt. Die jüngste Botschaft kommt aus dem spanischen Lager von Jorge Martinez.

Am heutigen Mittwoch wurde offiziell bestätigt, dass Martinez in der Moto2-Abteilung seines CFMOTO-Teams im kommenden Jahr neben David Alonso mit Dani Holgado in den Wettbewerb geht. Martinez setzt in der mittleren Kategorie damit auf den Nachwuchs.

Aktuell matchen sich Alonso und Holgado um die WM-Krone in der Moto3 – mit deutlich besseren Karten für den Kolumbianer Alonso. Dennoch hatte Holgado zuletzt mit Rang 2 in Misano den Abstand auf den Tabellenführer verkürzen können. Zwar lagen zwischen den zukünftigen Moto2-Teamkollegen im Ziel nur 0,5 Sekunden, doch während der GASGAS-Frontmann auf dem Podest stand, reichte es für Alonso diesmal nur zur roten Laterne der Spitzengruppe und Platz 7.

Dani Holgado wechselte erst für die Saison 2022 in den Moto3-Zweig von Tech3 – zunächst in Red Bull Farben, ab dieser Saison in rotem GASGAS-Gewand. 2023 galt Holgado nach drei GP-Siegen lange als großer Titelfavorit. Die letztjährige Kampagne konnte der heute 19-Jährige dann aber nur auf Rang 5 abschließen.

Denn Einstieg als Fixstarter der Moto3-WM hatte sich Dani Holgado mit Auszeichnung verdient: 2021 gewann der nur 167 cm große Holgado die Junioren-WM.

Für den Spanier wird der Wechsel in jedem zu einer gewaltigen Herausforderung. Wie gnadenlos es in der Moto2 zugeht beweist Izan Guevara. Der Moto3-Weltmeister des Jahres 2022 scheiterte bislang komplett auf der mittleren WM-Stufe. Aktuell nur auf WM-Position 17 muss der aktuelle Moto2-Pilot der Aspar-Mannschaft am Ende des Jahres gehen.

Fun Fact: Holgado startet in der Moto3-WM mit der Startnummer 96. Jake Dixon, aktuell für Aspar mit der #96 in der Moto2 aktiv verlässt das Team in Richtung MarcVDS. Veteran Dixon darf die Nummer behalten. Moto2-Rookie Holgado muss sich 2026 eine frische ID-Nummer zulegen.