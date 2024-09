Tony Arbolino (3.): «Habe mich nicht gut gefühlt»

Moto2-Pilot Tony Arbolino erzielte mit seinem dritten Platz in Misano sein zweites Podium in Folge. Trotz Pole-Position war für den Italiener nicht mehr drin. Beim zweiten Event in Misano soll es noch besser werden.

Tony Arbolino (Marc VDS) schaffte es in der laufenden Saison bislang nicht in Schwung zu kommen und an seine Top-Ergebnisse aus dem letzten Jahr anzuschließen. In den letzten Rennen war beim Moto2-Vizeweltmeister von 2023 jedoch ein Aufwärtstrend zu erkennen – Rang 5 auf dem Red Bull Ring und der zweite Platz in Aragon gaben dem Italiener und dem Marc-VDS-Team Zuversicht für das Meeting in Misano.

Die Voraussetzungen für das Rennen auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli waren perfekt. Arbolino stand das erste Mal in seiner vierjährigen Moto2-Karriere auf der Pole-Position. Der Start verlief für ihn nach Wunsch – er führte das Feld vor Ai Ogura (MT Helmets - MSI), Celestino Vietti (KTM-Ajo) und Arón Canet (Fantic) an.

In Runde 7 presste der aggressiv fahrende Canet am Italiener vorbei. Nur eine Runde später wurde er auch von Ogura überholt. Drei Runden vor dem Ende des Rennens waren die Top-4 – Canet, Ogura, Arbolino und Vietti – eng beisammen. Im spannenden Finale stürzte Vietti und Ogura zog an Canet vorbei. Dahinter belegte Arbolino Platz 3.

Somit konnte er sein zweites Podium in Folge erzielen – mehr war für den 24-Jährigen nach eigener Aussage nicht möglich. «Ich fühlte mich nicht gut und hatte eine schlechte Nacht. Viele Fahrer fühlten sich schlecht, aber mich hat es ordentlich erwischt», sagte Arbolino. «Im Rennen habe ich versucht zu pushen und gleichzeitig die Reifen zu managen. Auf dem Dashboard konnte ich sehen, dass ich die Zeiten konstant halten konnte. Ich wusste aber, dass die Reifen am Ende nachlassen würden.»

Arbolino weiter: «Als ich vorne lag, war ich nicht dazu in der Lage, die Lücke zu den anderen zu halten. Dann bin ich auf die dritte Position zurückgefallen. Zum Schluss habe ich gesehen, dass Vietti schnell näherkam – ich war bereit zu attackieren. Aber dann sah ich, dass er stürzte. Danach habe ich nur noch versucht, das Podium zu verwalten, weil ich mich nicht so gut gefühlt habe auf dem Bike – wir vermissten etwas Speed. Jetzt haben wir eine Woche Zeit, um das zu verstehen. Ich bin mir sicher, mein Team wird mir ein besseres Paket geben für nächste Woche.»

Vom 20. bis 22. September findet in Misano das nächste Rennwochenende statt. Dann hat Arbolino die Chance, den Aufwärtstrend fortzusetzen oder sogar seinen ersten Saisonsieg zu holen.

Ergebnisse Moto2 Misano, Rennen (8. September):

1. Ai Ogura (J), Boscoscuro, 23 Runden in 35:26,983 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,609 sec

3. Tony Arbolino (I), Kalex, +4,639

4. Manuel González (E), Kalex, +6,948

5. Jake Dixon (GB), Kalex, +10,863

6. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +12,642

7. Filip Salač (CZ), Kalex, +13,524

8. Diogo Moreira (BR), Kalex, +15,002

9. Albert Arenas (E), Kalex, +15,970

10. Darryn Binder (ZA), Kalex, 16,032

11. Senna Agius (AUS), Kalex, +16,634

12. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +17,939

13. Joe Roberts (USA), Kalex, +20,560

14. Somkiat Chantra (T), Kalex, +20,943

15. Marcos Ramirez (E), Kalex, +31,308

WM-Stand nach 13 von 20 Rennen:

1. Ogura 175. 2. Garcia 166. 3. Roberts 133. 4. López 133 . 5. Dixon 130. 6. Aldeguer 122. 7. Gonzalez 115. 8. Canet 111. 9. Vietti 102. 10. Arbolino 97. 11.Chantra 76. 12. Ramirez 65. 13. Arenas 63. 14. Alcoba 57. 15. Agius 38. 16. Binder 38

Konstrukteurs-WM:

1. Boscoscuro, 275 Punkte. 2. Kalex 267. 3. Forward 6.