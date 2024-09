Misano, Q2: Erste Moto2-Pole von Tony Arbolino!

Tony Arbolino blieb im Moto2-Qualifying in Misano der Schnellste

Tony Arbolino durfte sich nach dem Q2 in Misano über seine erste Moto2-Pole freuen. WM-Leader Sergio Garcia kam nicht übers Q1 hinaus. Sein erster Verfolger im Titelkampf, Ai Ogura, landete auf Platz 3.

Die Q2-Teilnehmer der Moto2-Klasse in Misano rückten bei 29 Grad Celsius Aussen- und 41 Streckentemperatur zur Zeitenjagd aus. Mit dabei waren Alonso Lopez, Bo Bendsneyder, Filip Salac und Senna Agius, die als Top-4 des Q1 weiterkamen.

Ausserdem kämpften auch Diogo Moreira, Celestino Vietti, Tony Arbolino, Joe Roberts, Manuel González, Ayumu Sasaki, Marcos Ramirez, Aron Canet, Deniz Öncü, Fermin Aldeguer, Dennis Foggia, Albert Arenas, Ai Ogura und Jake Dixon um die ersten 18 Plätze der Startaufstellung.

Bereits in den ersten Minuten gab es die ersten Crashs, Foggia stürzte in der letzten Kehre, González stieg in der vierten Kurve ab. Besser lief es für Ogura, der nach den ersten Minuten die erste Position auf dem Zeitenmonitor besetzte. Allerdings währte die Freude für den Japaner nur Kurz, denn Moreira schaffte es mit 1:35,521 min sechs Hundertstelsekunden schneller um die Strecke.

Zur Halbzeit lautete die Reihenfolge: Moreira vor Ogura, Arenas, Lopez, Canet, Aldeguer, Arbolino, Roberts, Ramirez, Vietti, Agius, Dixon, Bendsneyder, Öncü, Salac, González, Sasaki und Foggia. Der brasilianische Rookie war auch drei Minuten vor dem Ende der Session der Schnellste, doch in den letzten 2 Minuten gab die Konkurrenz Gas.

Moreira wurde von Arbolino und Vietti durchgereicht, wobei Arbolino mit 1:35,229 min die Spitzenposition übernahm. Der 24-Jährige durfte sich am Ende über die Pole freuen. Vietti und Ogura belegten die weiteren Top-3-Positionen.

Q1-Aus von Moto2-WM-Leader Sergio Garcia

Im Q1 hatten Sergio Garcia, Barry Baltus, Zonta van den Goorbergh, Filip Salac, Bo Bendsneyder, Alonso Lopez, Darryn Binder, Somkiat Chantra, Izan Guevara, Mattia Pasini, Jeremy Alcoba, Senna Agius, Jaume Masia, Mario Aji, Xavi Cardelus, Xavier Artigas und Unai Orradre um den Q2-Einzug kämpfen müssen. Bereits in den ersten fünf Minuten war die Zeitenjagd für Van den Goorbergh vorbei, er stürzte in der vierten Kurve.

Zur Q1-Halbzeit lagen Lopez, Van den Goorbergh, Baltus und Pasini auf den ersten vier Positionen und waren damit auf Q2-Kurs. Doch dabei blieb es nicht, Pasini wurde vier Minuten vor dem Q1-Ende von Salac verdrängt, der Tscheche verbesserte sich zunächst auf den dritten Platz und schob sich damit vor Baltus und Pasini, kurz darauf übernahm er die erste Position, von der er von Lopez wieder verdrängt wurde.

Hinter dem Duo belegten Agius und Van den Goorbergh die weiteren Q2-Aufstiegspositionen. Doch weil sich Bendsneyder auf den zweiten Platz verbesserte, fiel sein Landsmann Van den Goorbergh auf den fünften Platz zurück. Am Ende durften sich Lopez, Bendsneyder, Salac und Agius über den Q2-Einzug freuen.

Ergebnisse Moto2 Misano, Qualifying 2 (7. September):

01. Arbolino, Kalex, 1:35,229

02. Vietti, Kalex, +0,011 sec

03. Ogura, Boscoscuro, +0,190

04. Canet, Kalex, +0,237

05. Moreira, Boscoscuro, +0,292

06. Arenas, Kalex, +0,309

07. Roberts, Kalex, +0,421

08. Lopez, Boscoscuro, +0,421

09. Gonzalez, Kalex, +0,576

10. Aldeguer, Boscoscuro, +0,581

11. Salac, Kalex, +0,612

12. Ramirez, Kalex, +0,693

13. Öncü, Kalex, +0,738

14. Dixon, Kalex, +0,770

15. Bendsneyder, Kalex, +0,785

16. Agius, Kalex, +0,844

17. Sasaki, Kalex, +1,046

18. Foggia, Kalex, keine Zeit