Arón Canet (2.): «Strategie war, voll zu attackieren»

Arón Canet (Fantic Racing) wurde beim Moto2-Rennen in Misano Zweiter. Mit seinem Rennen war der Spanier zufrieden, im Kampf um den Sieg hatte er mit einem verbrauchten Hinterreifen keine Chance gegen Ai Ogura.

Die Moto2-Saison von Fantic-Pilot Arón Canet ist von Höhen und Tiefen geprägt. Nach Platz 10 beim ersten Rennen in Katar, konnte er in Portimão einen Sieg einfahren. Danach folgten einige Ausfälle und Platzierungen außerhalb der Top-5. In Silverstone konnte der Spanier einen zweiten Platz erzielen, auf dem Red Bull Ring wurde er Vierter. In Aragon musste er wieder einen Ausfall verzeichnen.

Auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli reichte es nach beherztem Kampf für Rang 2. Canet war von Startplatz vier gestartet, in der zweiten Runde überholte er KTM-Ajo-Pilot Celestino Vietti. Der Fantic-Fahrer blieb danach aggressiv und schnappte sich zunächst Ai Ogura (Boscoscuro), um sich dann in Runde 7 an Tony Arbolino (Marc VDS) vorbeizupressen. Drei Runden vor dem Ende des Rennens waren die Top-4 – Canet, Ogura, Arbolino und Vietti – eng beisammen. Ogura konnte sich an Canet vorbeidrängen und siegte. Im Ziel fehlten dem 24-Jährigen 0,6 Sekunden auf den Japaner.

«Ich bin glücklich mit meinem Rennen. Meine Strategie war, voll zu attackieren», sagte Canet nach dem Rennen. «Wir hatten einen guten Start, aber ich habe dann in den letzten fünf Runden in Sektor 1 viel Zeit verloren – wir haben einen neuen Reifen getestet, der hat am Ende nachgelassen. Aber ich konnte heute ein großes Potenzial zeigen und habe im Heimrennen meines Teams alles gegeben. Am Ende hat es mit dem Sieg nicht geklappt. Wir wissen, wo wir uns verbessern müssen für das nächste Rennen».

Im Kampf mit Ogura war Canet chancenlos. «Ai ist sehr stark auf der Bremse. Es war schwer für mich, ihm zu folgen in den letzten drei Runden, weil mein Hinterreifen am Ende war. In zwei Wochen haben wir wieder eine Chance und wir werden sehen», blickte Canet zuversichtlich voraus.

Nach dem ersten Rennwochenende in Misano liegt Canet in der Gesamtwertung der Moto2-WM mit 111 Punkten auf Rang 8.

Ergebnisse Moto2 Misano, Rennen (8. September)

1. Ai Ogura (J), Boscoscuro, 23 Runden in 35:26,983 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,609 sec

3. Tony Arbolino (I), Kalex, +4,639

4. Manuel González (E), Kalex, +6,948

5. Jake Dixon (GB), Kalex, +10,863

6. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +12,642

7. Filip Salač (CZ), Kalex, +13,524

8. Diogo Moreira (BR), Kalex, +15,002

9. Albert Arenas (E), Kalex, +15,970

10. Darryn Binder (ZA), Kalex, 16,032

11. Senna Agius (AUS), Kalex, +16,634

12. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +17,939

13. Joe Roberts (USA), Kalex, +20,560

14. Somkiat Chantra (T), Kalex, +20,943

15. Marcos Ramirez (E), Kalex, +31,308

WM-Stand nach 13 von 20 Rennen:

1. Ogura 175. 2. Garcia 166. 3. Roberts 133. 4. López 133 . 5. Dixon 130. 6. Aldeguer 122. 7. Gonzalez 115. 8. Canet 111. 9. Vietti 102. 10. Arbolino 97. 11.Chantra 76. 12. Ramirez 65. 13. Arenas 63. 14. Alcoba 57. 15. Agius 38. 16. Binder 38



Konstrukteurs-WM:

1. Boscoscuro, 275 Punkte. 2. Kalex 267. 3. Forward 6.