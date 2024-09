Moto2-Zeittraining: Canet vor Vietti und Gonzalez

Das Moto2-Zeittraining am Freitag in Italien war eine spanische Angelegenheit. Lange hielt Manuel Gonzalez die Bestzeit. Doch im Finale setzte Fantic-Star Aron Canet die Bestmarke. Wieder nicht im Q2: WM-Leader Garcia.

Die erste freie Trainingseinheit der Moto2 in Misano hatte mit Tony Arbolino ein Lokalheld an der Spitze beendet. Hinter dem Kalex-Piloten hatten sich dann mit Aron Canet, Alonso Lopez und Manuel Gonzalez drei Rennfahrer mit spanischem Pass sortiert. WM-Spitzenreiter Sergio Garcia, dessen Führung nach der Aufgabe beim letzten GP auf nur noch 12 Zähler geschrumpft war, konnte sich wieder fangen und die erste Session trotz eines Abfluges auf Platz 10 beenden.

Einen starken Eindruck in der wichtigen Nachmittagseinheit, bei der es bereits um die Definition der besten 14 Piloten zum Einzug ins zweite Qualifying geht, hinterließ Gresini-Racer Manuel Gonzalez. Der Spanier übernahm mit der ersten gezeiteten Runde das Kommando auf dem Marco Simoncelli World Circuit in Misano – sein Vorsprung auf den ersten Verfolger Ai Ogura betrug bei Halbzeit der 40-minütigen Session über 0,3 Sekunden. Beim Versuch, sich näher an die Spitze zu bringen, ging Jake Dixon zu Boden. Nach dem harmlosen Ausrutscher konnte der GP-Sieger im letzten Sonntag das Zeittraining wieder aufnehmen. Mit Ausnahme von Joe Roberts hatten sich 15 Minuten vor Schluss die Top-6 der Meisterschaft den Q2-Einzug gesichert.

Alles andere als zufriedenstellen verlief der Freitag für Deniz Öncü. Der Rookie, der in Aragon erstmals den Sprung aufs Podest geschafft hatte, kam nicht über Platz 28 hinaus. Lange Gesichter gab es auch in der Intact-GP-Garage. Trotz nur geringem Zeitabstand – Senna Agius schaffte mit 0,9 Sekunden Rückstand auf die Spitze Platz 17 – verpassten beide Husqvarna-Fahrer die Top-14.

Während Gonzalez zunächst auch in der heißen Schlussphase alle Angriffe auf Platz 1 überstand, mischte sich das Feld dahinter kräftig durch. Somkiat Chantra übernahm mit zehn Minuten auf der Uhr die Rolle des ersten Verfolgers, gefolgt von Tony Arbolino und Fermin Aldeguer.

Erst drei Minuten vor Ende der Session fiel dann die Bestzeit. Gonzalez wurde von Aron Canet an der Spitze verdrängt. Hinter dem Fantic-Star purzelten in den letzten fliegenden Runden die Zeit.

Einen deutlichen Sprung nach vorne zeigt KTM-Ajo-Athlet Celestino Vietti. Elfter im FP1, schaffte der Italiener am Nachmittag als starker Zweiter souverän den Sprung ins Q2.

Der lange Führende Manuel Gonzalez darf als Dritter positiv auf den Samstag in Misano schauen. Arbolino, Arenas und Ogura komplettieren die Top-6. Glück haben die beiden CFMOTO-Kalex Racer Guevara und Dixon, die sich die letzten beiden Plätze für das Q2 sicherten.

Erneut ernüchternd verlief der Trainingstag für Sergio Garcia. Mehr als Platz 23 war nicht drin für den Boscoscuro-Piloten des MSi-Teams.

Ergebnisse Moto2 Misano, Zeittraining 1 (6. September)

1. Arón Canet (E), Kalex, 1:35,561 min

2. Celestino Vietti (I), Kalex, +0,131 sec

3. Manuel González (E), Kalex, +0,220

4. Tony Arbolino (I), Kalex, +0,284

5. Albert Arenas (E), Kalex +0,359

6. Ai Ogura (JP), Boscoscuro, +0,380

7. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,395

8. Somkiat Chantra (T), Kalex, +0,493

9. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +0,510

10. Filip Salac (CZ), Kalex, +0,567

11. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,569

12. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,746

13. Jake Dixon (GB), Kalex +0,747

14. Izan Guevara (E), Kalex, +0,762