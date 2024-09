Ai Ogura (1.): «Das kann sich schnell wieder ändern»

Ai Ogura war am Rennsonntag in Misano nur zu 90 Prozent fit, dennoch konnte der Japaner aus dem Team MTHelmets MSi den Sieg einfahren und die WM-Führung übernehmen. Zu viel will er sich darauf aber nicht einbilden.

Mit einem starken Auftritt auf dem «Misano World Circuit Marco Simoncelli» hat sich Ai Ogura seinen dritten Saisonsieg und die WM-Führung gesichert. Dabei war der Japaner beim 13. Moto2-Kräftemessen der Saison noch nicht ganz fit, wie er hinterher selbst berichtete. Die Folgen seines Sturzes im zweiten freien Spielberg-Training, bei dem er sich zwei gebrochene Knochen in der rechten Mittelhand zugezogen hatte, waren auch in Misano noch zu spüren.

So stark wie in Aragón waren die Schmerzen in der rechten Hand aber nicht. «In Aragón konnte ich mich nicht wirklich aufs Rennen konzentrieren», berichtete der 23-Jährige nach der Zielankunft. «Denn ich spürte meine rechte Hand noch. Hier habe ich mich hingegen ganz aufs Fahren fokussiert, zum Glück konnte ich meine Verletzung vergessen und einfach fahren», fügte er an.

«Ich bin etwa zu 90 Prozent wieder fit und in einer guten Verfassung. Und beim zweiten Misano-Wochenende wird es noch besser gehen», ist sich Ogura sicher. Dass er die WM-Führung übernehmen konnte, will er nicht überbewerten. Er erklärte mit Blick auf den 9-Punkte-Vorsprung auf seinen Teamkollegen Sergio Garcia: «Es sind ja nur wenige Punkte, das kann sich also schnell wieder ändern. Ich muss mich derzeit auf meine Arbeit konzentrieren, und dann werden wir sehen, wie es läuft.»

Das Rennen in Misano bezeichnete der sechsfache GP-Sieger aus dem MTHelmets-MSi-Team als perfekt. «Zunächst sah es nicht danach aus, als hätte ich ein gutes Tempo, aber dann konnte ich mit den Jungs vor mir mithalten. Ich wartete bis zu den letzten Runden und griff dann an. Ich glaube, sie waren am Limit, ich konnte hingegen die Reifen bis ins Ziel gut managen.»

Ergebnisse Moto2 Misano, Rennen (8. September)

1. Ai Ogura (J), Boscoscuro, 23 Runden in 35:26,983 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,609 sec

3. Tony Arbolino (I), Kalex, +4,639

4. Manuel González (E), Kalex, +6,948

5. Jake Dixon (GB), Kalex, +10,863

6. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +12,642

7. Filip Salač (CZ), Kalex, +13,524

8. Diogo Moreira (BR), Kalex, +15,002

9. Albert Arenas (E), Kalex, +15,970

10. Darryn Binder (ZA), Kalex, 16,032

11. Senna Agius (AUS), Kalex, +16,634

12. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +17,939

13. Joe Roberts (USA), Kalex, +20,560

14. Somkiat Chantra (T), Kalex, +20,943

15. Marcos Ramirez (E), Kalex, +31,308

WM-Stand nach 13 von 20 Rennen:

1. Ogura 175. 2. Garcia 166. 3. Roberts 133. 4. López 133 . 5. Dixon 130. 6. Aldeguer 122. 7. Gonzalez 115. 8. Canet 111. 9. Vietti 102. 10. Arbolino 97. 11.Chantra 76. 12. Ramirez 65. 13. Arenas 63. 14. Alcoba 57. 15. Agius 38. 16. Binder 38

Konstrukteurs-WM:

1. Boscoscuro, 275 Punkte. 2. Kalex 267. 3. Forward 6.