Zwischenbilanz: So machen sich die Moto2-Rookies

Vor dem nächsten Rennwochenende in Misano wirft SPEEDWEEK.com einen Blick auf die Rookie-Wertung in der Moto2-WM. In der mittleren Klasse sind 2024 sechs Neulinge am Start.

In der Moto2-Weltmeisterschaft befinden sich in diesem Jahr sechs Rookies unter den Stammfahrern. Die Neulinge erleben bislang alle eine sehr unterschiedliche Saison in der mittleren Kategorie – von Podiumsplätzen bis Verzweiflung ist alles dabei.

Bisher konnte Senna Agius (Intact GP) am meisten überzeugen. Er ist derzeit der Führende der Rookie of the Year-Wertung der Moto2, mit 33 Punkten auf seinem Konto – in der Gesamtwertung liegt er auf Rang 15. Sein bestes Saisonergebnis war ein fünfter Platz in Barcelona. Der Australier hat mit seinen Leistungen auch Husqvarna-Intact-GP-Teammanager Jürgen Lingg beeindruckt und bereits für 2025 verlängert. Mit 19 Jahren ist Agius zudem der jüngste Fahrer in der Moto2-WM. Für seine Rookie-Saison qualifizierte er sich mit dem Gewinn des europäischen Moto2-Titels im vergangenen Jahr.

An der zweiten Stelle der Rookie-Wertung liegt KTM-Ajo-Pilot Deniz Öncü (27 Punkte). Mit seinem dritten Platz im MotorLand Aragon konnte der Türke sein erstes Moto2-Podium feiern. Ansonsten verlief seine bisherige Saison nicht nach Wunsch. Nur wenige Tage nach seiner Fahrt in die Punkte beim Moto2-Lauf in Mugello Anfang Juni, erlitt Öncü bei einem privaten Trainingsunfall Frakturen in seiner linken Hand und seinem Handgelenk. Der 21-Jährige fiel für drei Rennen aus und wurde in Assen, auf dem Sachsenring und in Silverstone durch den Deutschen Marcel Schrötter ersetzt. Auf dem Red Bull Ring feierte Öncü sein Comeback und wurde starker Elfter.

Der nächste in der Riege der Neulinge ist Diogo Moreira (Kalex). Mit 20 Punkten liegt der Brasilianer momentan auf Platz 3 in der Rookie-Wertung. Sein bestes Saisonergebnis erzielte der 20-Jährige auf dem Sachsenring mit Rang 4. Bei den anderen Meetings konnte Moreira, der 2022 Rookie of the Year in der Moto3-WM wurde, keine weitere Top-10-Platzierung einfahren.

Abgeschlagen in der Wertung mit 4 Punkten ist Ayumu Sasaki (Kalex). Der Moto3-Vizeweltmeister 2023 findet sich in der Moto2-WM nicht zurecht und erlebt bislang eine Seuchen-Saison. Sieben Ausfälle und Platzierungen außerhalb der Punkteränge lassen den VR46-Piloten verzweifeln. In Aragon holte der Japaner mit einem 12. Rang erstmals Punkte.

Nicht besser ergeht es Jaume Masia (Kalex), dem Moto3-Weltmeister des letzten Jahres. 2023 lieferte sich der Spanier in der kleinsten Klasse mit Sasaki noch einen erbitterten Kampf um die WM-Krone, 2024 tut er sich schwer in der Moto2-WM. Er schaffte es nur in Barcelona (13.) und auf dem Sachsenring (15.) in die Punkteränge – macht bescheidene 4 Zähler.

Der letzte im Bunde ist Mario Aji (Kalex) mit 3 Punkten auf seinem Konto. Der 20-jährige Pilot aus Indonesien holte seine Punkte in Barcelona, Mugello und Aragon, wo er jeweils 15. wurde. Auch in seinen beiden Jahren in der Moto3-WM konnte der Nachwuchsfahrer vom Idemitsu Honda Team Asia wenige Glanzpunkte setzen.

Rookie of the Year-Wertung 2024 in der Moto2-WM:

1. Senna Agius, Australien, 33 Punkte

2. Deniz Öncü, Türkei, 27 Punkte

3. Diogo Moreira, Brasilien, 20 Punkte

4. Ayumu Sasaki, Japan, 4 Punkte

5. Jaume Masia, Spanien, 4 Punkte

6. Mario Aji, 3 Punkte