Ai Ogura übernimmt mit Moto2-Sieg WM-Führung

Aus den italienischen Moto2-Festspielen in Misano wurde nichts. Fantic-Pilot Aron Canet und ein starker Ai Ogura waren schneller als Tony Arbolino auf Platz 3. Während Vietti stürzte, ging die WM-Führung an Japan.

Tony Arbolino vor Celestino Vietti – für die Fans in der Motorsportzentrale von Misano hätte die Ausgangslage für den Moto2-Lauf kaum reizvoller sein können. Fast unglaublich, für Arbolino, der bereits seine vierte Moto2-Saison fährt, war es die erste Pole-Position in der mittleren Kategorie. Komplettiert wurde die erste Startreihe von Ai Ogura.

Hinter den drei schnellsten Piloten gingen mit Aron Canet, Diogo Moreira und Albert Arenas drei weitere Kalex-Piloten in das 13. Saisonrennen. Die erste Maschine des in der Hersteller-WM führenden Herstellers Boscoscuro stand mit SpeedUp-Pilot Alonso Lopez auf Position 8.

Wie schon beim letzten GP hatte WM-Spitzenreiter Sergio Garcia das Q2 auch an der italienischen Riviera verpasst. Garcia musste das Match über 23 Runden vom 24. Startplatz beginnen. Nach einem heftigen Crash im Training befand sich der Spanier aus MSi-Mannschaft mit einer angeschlagenen Schulter weit von Bestform entfernt.

Mit am Start war im Misano auch ein Wildcard-Pilot. Unai Orradre, für Forward am Start, hatte vor allem am Samstag mit einem Sturz in der Boxengasse für Aufsehen gesorgt. Glücklicherweise blieben sowohl der Spanier als auch der Marshall, mit dem der Moto2-Pilot kollidiert war, unversehrt. Weder im Training noch im Rennen spielte der Spanier eine Rolle.

Der Jubel der Italiener hielt auch nach dem Start an, denn Tony Arbolino konnte den besten Startplatz in die Führung umsetzen. Hinter «Tiger Tony» hatte sich Ogura Rang 2 geholt. Celestino Vietti wurde bereits Eingangs der zweiten Runde vom aggressiv fahrenden Canet auf Platz 4 verwiesen. Das Gresini-Duo Arenas-Gonzalez folgte dem Quartett mit einer halben Sekunde Rückstand.

Einen sehr guten Start hatte Intact-GP-Youngster Senna Agius erwischt. Der 18-Jährige, von 17 gestartet, lag direkt vor Teamkollege Darryn Binder als 13. in aussichtsreicher Position. Ende der zweiten Runde raufte sich die SpeedUp-Mannschaft die Haare – Alonso Lopez war im Scheitelpunkt der letzten Kurve zu Boden gegangen.

Während Arbolino in Führung versuchte, etwas Luft zu gewinnen, kämpfte Sergio Garcia un den Anschluss an die Top-15. Weiterhin bissig zeigte sich Fantic-Star Canet. Der Spanier schnappte sich zunächst Ogura für Rang 2, um sich dann mit der schnellsten Rennrunde näher an Arbolino zu bringen. In Runde 7 presste sich Canet an MarcVDS-Racer Arbolino vorbei. Nur eine Runde später legte auch Ogura nach.

Ein unauffälliges Rennen zeigte der Amerikaner Joe Roberts. Der Sieger des Italien-GP, der lange auch im Gespräch als MotoGP-Pilot war, beendete den Lauf als 11. Somkiat Chantra, der im Gegensatz zu Roberts 2025 für eine MotoGP-Honda bewegen wird, landete auf 12.

Zehn Runden vor Schluss hatten sich die Top-3 mit Canet an der Spitze wieder näher zusammen geschoben. Mit 1,2 Sekunden Rückstand folgten Vietti und Fermin Aldeguer, der auch in Misano nicht siegfähig war. Der WM-Tabellenführer war derweil am Hinterrad von Roberts und damit am letzten Punkteplatz angekommen. Garcia konnte nachlegen und im Finale Platz 12 einnehmen.

Mit noch vier Runden auf der Anzeige hatte sich das Match um den Moto2-Sieg wieder zu einem Vierkampf entwickelt. Mit guten Zeiten war es Vietti gelungen, die Lücke zu schließen. Drei Runden vor Ende des Wettkampfs waren die Top-4 eng beisammen. Dann das Drama aus Sicht der KTM-Ajo-Mannschaft: Celestino Vietti vergrub die Siegchance im Kies von Misano. Fast zeitgleich hatte auch die Spitze gewechselt. Ai Ogura, 2025 für Trackhouse in der Königsklasse unterwegs, hatte Canet überwältigt. Der Japaner zeigte danach zwei perfekte Runden, die nicht nur mit dem Sieg, sondern auch mit der WM-Führung belohnt wurden.

Aron Canet fehlen im Ziel 0,6 Sekunden auf den beeindruckenden Ogura. Tony Arbolino bleibt nach Startplatz 1 immerhin der letzte Platz auf dem Podium.

Erneut eine starke Teamleistung zeigte die deutsche Mannschaft von Husqvarna-Intact-GP. Nachdem gestern der WM-Titel der MotoE-Abteilung durch Hector Garzo gefeiert wurde, fuhren Darryn Binder und Senna auf 10 und 11 in die Punkte.

Ein überzeugendes Rennen lieferte Jake Dixon. Der Brite, der den letzten WM-Lauf in Aragon gewinnen konnte, war nach einer schlechten Quali nur als 14. losgefahren. Im Ziel war der Brite dann wieder auf einem guten fünften Platz angekommen.

Extrem spannend präsentiert sich die Situation nach dem Moto2-Event in Misano. Ai Ogura führt jetzt 12 Punkte vor Teamkollege Garcia. Mit 30 Punkten Rückstand auf den Spanier folgen dann punktgleich Joe Roberts und Alonso Lopez. Aron Canet gelang es, mit Rang 2 den achten Platz einzunehmen.

Ergebnisse Moto2 Misano, Rennen (8. September)

1. Ai Ogura (J), Boscoscuro, 23 Runden in 35:26,983 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,609 sec

3. Tony Arbolino (I), Kalex, +4,639

4. Manuel González (E), Kalex, +6,948

5. Jake Dixon (GB), Kalex, +10,863

6. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +12,642

7. Filip Salač (CZ), Kalex, +13,524

8. Diogo Moreira (BR), Kalex, +15,002

9. Albert Arenas (E), Kalex, +15,970

10. Darryn Binder (ZA), Kalex, 16,032

11. Senna Agius (AUS), Kalex, +16,634

12. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +17,939

13. Joe Roberts (USA), Kalex, +20,560

14. Somkiat Chantra (T), Kalex, +20,943

15. Marcos Ramirez (E), Kalex, +31,308

WM-Stand nach 13 von 20 Rennen:

1. Ogura 175. 2. Garcia 166. 3. Roberts 133. 4. López 133 . 5. Dixon 130. 6. Aldeguer 122. 7. Gonzalez 115. 8. Canet 111. 9. Vietti 102. 10. Arbolino 97. 11.Chantra 76. 12. Ramirez 65. 13. Arenas 63. 14. Alcoba 57. 15. Agius 38. 16. Binder 38



Konstrukteurs-WM:

1. Boscoscuro, 275 Punkte. 2. Kalex 267. 3. Forward 6.