Celestino Vietti gewinnt Moto2-Krimi in Misano

Nach dem Start zum 14. Moto2-Rennen konnten sich Pole-Setter Aron Canet, Tony Arbolino und Celestino Vietti vom Feld absetzen. In einem dramatischen Finale ging der Sieg an KTM-Ajo-Pilot Vietti. WM-Leader Ogura auf 4.

Kurz vor dem Start des zweiten Moto2-Rennens innerhalb von zwei Wochen bei perfekten Rahmenbedingungen an der Adria-Küste richteten sich die Kameras in die vorletzte Startreihe. Zu Ehren des vor einer Woche tödlich verunglückten Luca Salvadori hatte sich Wildcard-Pilot Matteo Ferrari mit der Startnummer 23 des Freundes und Superbike-Piloten in Stellung gebracht.

Ganz an der Spitze warteten drei Piloten einer Kalex auf den Startschuss zum 14. Schlagabtausch des Jahres. Fanti-Star Aron Canet hatte sich den besten Startplatz vor Joe Roberts und Lokalheld Tony Arbolino gesichert.

Ai Ogura, der sich nach seinem Sieg an Ort und Stelle vor 14 Tagen die WM-Führung geschnappt hatte, rechnete sich als Siebter ebenfalls gute Chancen aus. Positive Aufregung auch der deutschen Intact-GP-Garage. Mit Platz 11 hatte Rookie Senna Agius ein starkes Qualifying gefahren.

Perfekt in das über 22 Runden angesetzte Rennen kamen zwei Italiener. Tony Arbolino und der aus der Reihe 2 losgefahrene Vietti führten das größte Feld der WM mit 31 Startern durch die ersten Kurven. Gut weggekommen war auch Ogura, der sich auf Rang 4 beschleunigt hatte. Arbolino schien von Sinnen – der MarcVDS-Racer kam mit fast einer Sekunde Vorsprung aus der ersten Runde zurück. Doch Vietti als auch Aron Canet, wollten «Tiger Tony» nicht einfach ziehen lassen. Die beiden drehten schnellste Rennrunden und verkürzten den Abstand wieder.

Runde 6: Ein Aufschrei in der Box des in der WM dominierenden MSi-Teams. Sergio Garcia, WM-Zweiter und bis vor kurzem der Top-Favorit der Moto2 war aus dem Rennen geflogen. Die #3 blieb zum Glück unversehrt. In der gleichen Runde verabschiedete sich ein weiterer potenzieller WM-Kandidat aus dem Match. Aspar-Pilot Jake Dixon, vor Misano auf WM-Rang 5 gelegen, stürzte in Kurve 2.

Große Freude hatte derweil das von Jürgen Lingg geführte Intact-GP-Team mit Senna Agius. Nach sauberem Start bestätigte der Rookie sein Tempo aus der Qualifikation. Noch vor der Halbzeit hatte sich die Husqvarna-Kalex an Gonzalez, Lopez und Ramirez auf Platz 7 vorgekämpft.

An der Moto2-Front war es Arbolino, Canet und Vietti gelungen, fast drei Sekunden Vorsprung auf Ogura herauszufahren. Der Japaner hatte vom Ausfall des Teamkollegen und härtesten Gegner in WM Notiz genommen. Ogura bemühte sich, den vierten Rang vor Fermin Aldeguer und Joe Roberts zu schützen.

Im letzten Drittel der Moto2-Wettfahrt wurde das Klima an der Spitze heißer. Celestino Vietti, der von der ersten Kurve an auf Platz 2 lag, wollte es nicht auf einen Clash in der letzten Runden ankommen lassen. Doch beim ersten Versuch, sich Arbolino zu holen, kam der Ajo-Pilot von der Ideallinie ab. Der kleine Fehler wurde von Aron Canet bestraft.

Hinter dem Trio hatten die zukünftigen MotoGP-Piloten Fermin Aldeguer und Ai Ogura zusammengefunden. Fünf Runden vor Schluss lagen die beiden Boscoscuro-Fahrer Rad an Rad und drei Sekunden hinter der Spitze. American Racing-Star Roberts war als Sechster nicht in der Lage, die gleichen Zeiten der Top-5 zu gehen.

Vier Runden vor Schluss applaudierten die Fans einem heftigen Dreikampf um die Spitze. Arbolino, Canet und Vietti wechselten in zwei Kurven dreimal die Positionen. In der vorletzten Runde musste Vietti dem hohen Tempo Tribut zollen. Aus dem Dreikampf war kurzzeitig ein Duell geworden. Als Arbolini in Führung ging, riss es die Fans in die Luft. Doch auf den letzten 1000 Metern wurde das Resultat nochmals umgedreht.

Abolino probierte alles, die beste Linie zu verteidigen und ging der drittletzten Kurve weit. Canet und Vietti passierten den MarcVDS-Piloten. Mit einer perfekten Ausfahrt auf die Zielgerade schaffte es zum Jubel der Fans Celestino Vietti Canet den Sieg auf den letzten Meter zu klauen. Am Strich hatte der VR46-Schützling das Rad 0,029 Sekunden vor der Fantic des Spaniers.

Arbolino rettete Platz 3 vor Ogura und Fermin Aldeguer. Joe Roberts komplettiert mit 9 Sekunden Rückstand auf den Sieger die Top-6. Direkt dahinter: Rookie Senna Agius für Husqvarna-Intact-GP.

Mit dem vierten Platz schaffte es Ogura seine WM-Führung auf 22 Zähler auszubauen. Alle Piloten von Platz 2 bis 10 in der Tabelle haben noch intakte Titelchancen.

Mit dem Dreifach-Erfolg der Kalex-Piloten veränderte sich das Bild an der Spitze der Moto2-Konstrukteurswertung. Kalex löste Konkurrent Boscoscuro wieder von der Spitze ab.

Ergebnisse Moto2 Misano 2, Rennen (22. September):

1. Celestino Vietti (I), Kalex, 20 Runden in 35:14,240 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,029 sec

3. Tony Arbolino (I), Kalex, +1,921

4. Ai Ogura (JP), Boscoscuro, +2,990

5. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +4,491

6. Joe Roberts (USA), Kalex, +9,807

7. Senna Agius (AUS), Kalex, +12,509

8. Marcos Ramirez (E), Kalex, +12,934

9. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +14,086

10. Filip Salac (CZ), Kalex, +16,055

11. Manuel González (E), Kalex, +16,465

12. Dennis Foggia (I), Kalex, +18,651

13. Izan Guevara (E), Kalex, +19,490

14. Somkiat Chantra (T), Kalex, +22,401

15. Jeremy Alcoba (E), Kalex, +23,042

WM-Stand nach 14 von 20 Rennen:

1. Ogura 188. 2. Garcia 166. 3. Roberts 143. 4. López 140. 5. Aldeguer 133. 6. Canet 131. 7. Dixon 130. 8. Vietti 127. 9. Gonzalez 120. 10. Arbolino 113. 11. Chantra 78. 12. Ramirez 73. 13. Arenas 63. 14. Alcoba 58. 15. Agius 47.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 292 Punkte. 2. Boscoscuro 288. 3. Forward 6.