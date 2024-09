Termine für die Vorsaison-Tests aller Klassen

Der vorläufige Testkalender für die MotoGP, Moto2 und Moto3 steht. Während die Königsklasse traditionell direkt nach dem Saisonfinale in Valencia testen wird, dürfen die kleineren Klassen erst im Februar 2025 ran.

Der MotoGP-Kalender für die Saison 2025 wird in den nächsten Tagen veröffentlicht. Fest steht, dass der Auftakt am ersten März-Wochenende in Buriram, Thailand stattfinden wird. Dementsprechend wurde auch der vorläufige Testkalender für die Vorsaison bestätigt.

Traditionell wird ein eintägiger Test für die MotoGP-Klasse am Dienstag nach dem Grand Prix von Valencia 2024 auf dem Circuit Ricardo Tormo stattfinden. Nach der Winterpause wird die Action Anfang 2025 mit dem Shakedown-Test vom 31. Januar bis zum 2. Februar auf dem Sepang International Circuit wieder aufgenommen. Dieser Test ist für Testfahrer, Rookies und Hersteller im Konzessionsrang D gedacht, die auch mit ihren Stammfahrern teilnehmen können.

Der offizielle Sepang-Test findet dann vom 5. bis 7. Februar statt, wenn das komplette Starterfeld von 2025 sein Debüt gibt.

Der letzte MotoGP-Vorsaisontest wird auf dem Chang International Circuit am 12. und 13. Februar über die Bühne gehen – dort wird vom 28. Februar bis 2. März das erste Saison-Meeting stattfinden.

Die Klassen Moto2 und Moto3 werden erst im Februar 2025 den Testbetrieb aufnehmen. Den Anfang macht die kleine Kategorie am 7. und 8. Februar in Valencia. Am 9. und 10. Februar dürfen die Fahrer der mittleren Kategorie auf dem Circuit Ricardo Tormo ran. Vom 18. und 20. Februar werden dann beide Klassen in Jerez testen. Hier sind dann auch jeweils nur die kleine und die mittlere Hubraumkategorie im Einsatz.

MotoGP-Wintertests 2024/2025:

Valencia MotoGP Test: 19. November

Sepang Shakedown Test*: 31. Januar bis 2. Februar

Sepang MotoGP-Test: 5. bis 7. Februar

Buriram MotoGP-Test: 12. bis 13. Februar

Moto2 und Moto3 Vorsaisontests 2025

Valencia Moto3 Test: 7. bis 8. Februar

Valencia Moto2 Test: 9. und 10. Februar

Jerez Moto2 und Moto3 Test: 18. bis 20. Februar