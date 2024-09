Platztausch: Wechselt Darryn Binder zu Gresini?

Intact-GP-Pilot Darryn Binder muss 2025 Platz machen für Gresini-Pilot Manuel Gonzalez. Nun schaut es so aus, dass Binder im Gegenzug die Kalex des Spaniers besteigt. Der Platztausch scheint beschlossene Sache.

Bereits vor Saison-Halbzeit war es Husqvarna-Intact-GP-Manager Jürgen Lingg gelungen, den Australier Senna Agius auch über die Saison 2024 hinaus im Team zu halten. Rookie Agius wird auch 2025 auf einer Kalex der deutschen Mannschaft sitzen.

Mit Manuel Gonzalez gelang Intact-GP eine überraschende Verpflichtung. Während des Aragon-GP konnte die Vertragsunterschrift des WM-Siebten für 2025 offiziell verkündet werden. Damit war auch klar, dass sich Darryn Binder eine neue Arbeitsstelle im Fahrerlager suchen musste. Trotz guter Chemie im Team, die Leistungen des jüngeren Bruders von MotoGP-Star Brad Binder, waren nicht ausreichend, um dem Anspruch des Teams aus Süddeutschland weiter gerecht zu werden.

Nun schaut es so aus, dass der gut vernetzte Südafrikaner durch dieselbe Türe schreiten wird, durch die Manuel Gonzalez kam. Laut italienischen Medien führt Darryn Binder konkrete Gespräche mit Gresini Racing. Binder, aktuell direkt hinter Senna Agius auf WM-Position 16, könnte seine Moto2-Karriere bei dem Rennstall aus Faenza fortsetzen. Bei einem Wechsel in die Struktur von Nadia Padovani – Gresini tritt außer in der Moto3 in allen Kategorien der MotoGP an – träfe Binder auf Albert Arenas. Der Spanier, Moto3-Weltmeister 2020, ist bei Gresini bereits für 2025 bestätigt.

Für den Südafrikaner Binder bestünde damit zumindest theoretisch auch weiterhin die Chance auf einen internen MotoGP-Wiedereinstieg. Bereits 2022 war der 26-Jährige auf der Kunden-Yamaha in der Königsklasse aktiv. Der Wechsel Binders hatte damals auch für Furore gesorgt, weil ihm der Transfer in die Topliga als WM-Siebter der Moto3 gelungen war. Sportlich ging die Rechnung nicht auf – Darryn Binder schloss die Saison auf dem letzten WM-Rang ab.

Somit war Binder 2023 ältester Moto2-Rookie. Für die deutsche Intact-Mannschaft kam er auch in der mittleren WM-Klasse nicht über den 20. Platz hinaus. Sollte es zum Wechsel der #15 ins Lager von Gresini Racing kommen, würde Binder weiterhin ein Kalex-Chassis einsetzen.

WM-Stand nach 13 von 20 Rennen:

1. Ogura 175. 2. Garcia 166. 3. Roberts 133. 4. López 133 . 5. Dixon 130. 6. Aldeguer 122. 7. Gonzalez 115. 8. Canet 111. 9. Vietti 102. 10. Arbolino 97. 11.Chantra 76. 12. Ramirez 65. 13. Arenas 63. 14. Alcoba 57. 15. Agius 38. 16. Binder 38



Konstrukteurs-WM:

1. Boscoscuro, 275 Punkte. 2. Kalex 267. 3. Forward 6.