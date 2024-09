Zeittraining in Misano: «Tiger Tony» auf Platz 1

Platz 1 am Freitag für Tony Arbolino

Auf komplett abgetrockneter Piste steigerten sich die Piloten der Moto2 während der 40-minütigen Sitzung mit jeder Runde. Tony Arbolino beendete den Freitag in Misano vor den Kalex-Kollegen Aron Canet und Diego Moreira.

Das wichtige Zeittraining am Freitagnachmittag wurde durch den Umstand mit Extra-Spannung aufgeladen, dass die erste freie Sitzung wertlos verlaufen war. In der Früh war der Asphalt noch so feucht, dass nicht einmal alle Fahrer das Risiko eines Sturzes eingingen.

Während sich das Feld in aller Regel innerhalb einer Sekunde um die besten Plätze prügelt, waren es im FP1 allein die Top-10 über zwei Sekunden verteilt. Schnellster Pilot war SpeedUP-Pilot Alonso Lopez. Der Spanier, der auch 2025 für Luca Boscoscuro in der mittleren WM-Kategorie antreten wird, sorgte auch für die erste Schlagzeile im Zeittraining. Auf der ersten fliegenden Runde überforderte Lopez den Pirelli-Vorderreifen. In Kurve 2 verabschiedete sich die #21 ins Kiesbett.

So war es MarcVDS-Pilot Tony Arbolino, der zunächst die Spitze bei mittlerweile idealen Bedingungen übernehmen konnte. Mit Canet, Roberts, Gonzalez, Aldeguer, Ogura und Celestino Vietti folgten weitere Spitzenfahrer der Moto2-Tabelle.

Sergio Garcia, der in einer Verletzungs- und Formkrise zuletzt die WM-Führung an seinen Teamkollegen Ai Ogura hatte abgeben müssen, zeigt sich nach einer Viertelstunde der wichtigen Session wieder in besserer Verfassung. Mit einem Rückstand von 0,4 Sekunden schob sich der MSi-Pilot auf Rang 8.

Zur Freude der deutschen Husqvarna-Intact-GP-Mannschaft lag Youngster Senna Agius zur Halbzeit ebenfalls unter den schnellsten 14 Piloten. Wie auch in der kleinsten GP-Klasse geht es bereits am Freitag um die Definition der besten 14 Piloten für das zweite Qualifying am GP-Samstag.

Mit dem Gong zur heißen Schlussphase war es zunächst Ai Ogura der nachlegen konnte und mit einer Zeit von 1:35,870 Arbolino von Platz 1 verdrängte. Alonso Lopez, dessen Bike glücklicherweise nicht stark beschädigt wurde, konnte sich auch nochmals in den Kampf um die Bestzeit einschalten. Mit einer Runde in 1:36,4 schaffte es der Spanier als 12 zunächst wieder ins Q2.

Doch in den letzten fünf Minuten rührten die 31 Piloten inklusive Wildcard-Pilot Matteo Ferrari das Feld noch einmal komplett um. Tony Arbolino schnappte sich erneut die Spitze. Dem Kalex-Piloten folgten Aron Canet, Diogo Moreira und Fermin Aldeguer. Der lange führende und nächstjährige Aprilia-MotoGP-Racer Ogura wurde auf Rang 6 zurückgereicht.

Senna Agius, der sich zwischenzeitlich bis auf Position vorgekämpft hatte, verpasste als 16 einmal mehr knapp das Q2-Ziel genauso wie Teamkollege Darry Binder (20.). Den letzten Platz für den vorläufigen Direkt-Einzug holt sich der WM-Zweite Sergio Garcia. Der Spanier lag nur 0,730 Sekunden hinter Tony Arbolino.

Ergebnisse Moto2 Zeittraining 1, Misano 2 (20. September):

1. Tony Arbolino (I), Kalex, 1:35,386 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,391 sec

3. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,409

4. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +0,414

5. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,423

6. Ai Ogura (JP), Boscoscuro, +0,439

7. Manuel González (E), Kalex, +0,494

8. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,561

9. Dennis Foggia (I), Kalex, +0,584

10. Jake Dixon (GB), Kalex +0,610

11. Celestino Vietti (I), Kalex, +0,613

12. Filip Salac (CZ), Kalex, +0,630

13. Albert Arenas (E), Kalex +0,632

14. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +0,730