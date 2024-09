Weiter am Start: Filip Salac auch 2025 bei MarcVDS

Es geht weiter: MarcVDS tritt auch 2025 mit Filip Salac in der Moto2 an

Trotz WM-Rang 16 und ausbleibenden Spitzenplatzierungen bekommt Filip Salac eine zweite Chance im Team von Marc van der Straten. Mit dem neuen Teamkollegen Jake Dixon und einer Boscoscuro soll 2025 alles besser werden.

Nach einer bislang sehr unbefriedigend Rennsaison für Filip Salac schien die Zukunft des Tschechen ungewiss. Doch jetzt ist sicher: Salac bleibt. Der 22-Jährige, der sich vom Rookies Cup über die Moto3-WM bis in die mittlere Kategorie der Straßen-Weltmeisterschaft etabliert hat, wurde von Teaminhaber Marc van der Straten auch zukünftig für die Farben des erfolgreichen Rennstalls aus Belgien bestätigt.

Filip Salac bekommt mit Jake Dixon einen neuen Teamkollegen. Der Brite ersetzt den zuletzt beeindruckenden Tony Arbolino. Der Italiener, der beim Moto2-Rennen von Misano bis kurz vor Schluss in Führung lag, soll 2025 für die neu formierte Pramac-Yamaha-Struktur in der Moto2 um den Titel kämpfen.

Salac, der nach zwei Jahren bei Gresini erst zur Saison 2024 zu MarcVDS gekommen war, erlebt erst jetzt, da die Saison dem Finale zugeht, regelmäßige Zielankünfte und gute Ergebnisse. Bereits bei den ersten beiden Stationen des Jahres, hatte Salac das Ziel nicht gesehen. Ab Mugello fehlte er verletzungsbedingt für vier Rennen in Serie.

Offensichtlich hatte man im Team genug Verständnis und Geduld, um Salac eine zweite Chance in der eng umkämpften Meisterschaft zu gewähren. Unternehmer und Teaminhaber Marc van der Straten begründete den verlängerten Vertrag mit den Worten: «Wir vertrauen darauf, dass er die Ergebnisse liefern wird, die wir uns alle wünschen. Es stimmt, dass die Resultate in dieser Saison weit von dem entfernt sind, was wir wollten und von dem wir wissen, dass Filip es erreichen kann. Es war eine schwierige Saison der Anpassung, die durch Verletzungen noch verschlimmert wurde. Aber ich bin überzeugt, dass Filip mit der nötigen Unterstützung, die wir ihm geben werden, ein Comeback schaffen kann.»

Dass der junge Pilot, der auch in Hinblick auf den wieder in den Kalender aufgenommenen Brünn-GP als Ambassador des Ostens, voller Talent ist, wurde erst in Misano bestätigt. Nach Platz sieben bei der ersten Ausgabe fuhrt Salac im Training an der Adria gleich schnell wie Tony Arbolino und auf Rang 3. Im Rennen lieferte er als 10. ab, was aktuell WM-Position 16 bedeutet.

Der Rennfahrer aus dem Norden der Tschechischen Republik bedankte sich für den Rückhalt im Team: «Zunächst einmal möchte ich dem Elf Marc VDS Racing Team und insbesondere Marc dafür danken, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, auch 2025 bei diesem fantastischen Projekt zu bleiben. Sie glauben immer noch an mich, und das hat mir viel Selbstvertrauen gegeben, was sich in den letzten drei Rennen gezeigt hat.»

Für Filip Salac wird das Jahr 2025 dennoch eine bedeutendeVeränderung bringen. Nach jahrelanger Zusammenarbeit und gemeinsamen WM-Titeln wechselt das Team aus Belgien vom deutschen Chassis-Hersteller Kalex zum italienischen Konkurrenten Boscoscuro. Erst in Mugello hatte Kalex dank eines Dreifacherfolgs wieder die Spitze bei den Moto2-Herstellern übernommen.

Ergebnisse Moto2 Misano 2, Rennen (22. September):

1. Celestino Vietti (I), Kalex, 20 Runden in 35:14,240 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,029 sec

3. Tony Arbolino (I), Kalex, +1,921

4. Ai Ogura (JP), Boscoscuro, +2,990

5. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +4,491

6. Joe Roberts (USA), Kalex, +9,807

7. Senna Agius (AUS), Kalex, +12,509

8. Marcos Ramirez (E), Kalex, +12,934

9. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +14,086

10. Filip Salac (CZ), Kalex, +16,055

11. Manuel González (E), Kalex, +16,465

12. Dennis Foggia (I), Kalex, +18,651

13. Izan Guevara (E), Kalex, +19,490

14. Somkiat Chantra (T), Kalex, +22,401

15. Jeremy Alcoba (E), Kalex, +23,042

WM-Stand nach 14 von 20 Rennen:

1. Ogura 188. 2. Garcia 166. 3. Roberts 143. 4. López 140. 5. Aldeguer 133. 6. Canet 131. 7. Dixon 130. 8. Vietti 127. 9. Gonzalez 120. 10. Arbolino 113. 11. Chantra 78. 12. Ramirez 73. 13. Arenas 63. 14. Alcoba 58. 15. Agius 47.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 292 Punkte. 2. Boscoscuro 288. 3. Forward 6.