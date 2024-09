Celestino Vietti (1.): Hartnäckigkeit zahlte sich aus

KTM-Ajo-Pilot Celestino Vietti konnte das Moto2-Rennen in Misano nach einem spannenden Finale hauchdünn für sich entscheiden. Im Rennen machte er einige Fehler, gab aber nie auf.

Es war eines der besten und spannendsten Moto2-Rennen der Saison 2024. Nach seinem Sturz im ersten Misano-GP war Celestino Vietti (KTM Ajo) auf Wiedergutmachung aus. Er zeigte beim zweiten Rennen in Misano eine starke Leistung und siegte hauchdünn vor Fantic-Pilot Aron Canet.

Der Schützling der VR46-Akademie ging von Startplatz vier ins Rennen. Zu Beginn setzte sich der von Position 3 gestartete Tony Arbolino (Marc VDS) an die Spitze. «Tiger Tony» versuchte sich von den anderen abzusetzen, doch Canet und Vietti ließen ihn nicht ziehen. Die drei zeigten einen beeindruckenden Speed und konnten auf den Rest des Feldes eine Lücke herausfahren.

Vier Runden vor Schluss dann der große Showdown. Arbolino, Canet und Vietti wechselten in zwei Kurven dreimal die Positionen. In der vorletzten Runde musste Vietti dem hohen Tempo Tribut zollen und verbremste sich – es schien, dass er sich mit Platz 3 begnügen müsste. In der letzten Runde wurde alles noch einmal auf den Kopf gestellt: Arbolino verschaltete sich in der drittletzten Kurve, Canet und Vietti zogen vorbei. Mit einer perfekten Ausfahrt auf die Zielgerade schaffte es Vietti den Spanier auf den letzten Metern noch zu überholen – der Lokalmatador überquerte die Ziellinie nur 0,029 Sekunden vor Canet.

«Vom Start bis zur Mitte des Rennens fühlte ich mich sehr gut. Acht Runden vor Schluss hatte ich das Gefühl, dass ich Tony einholen könnte, und ich versuchte alles. Aber dann machte ich einen Fehler beim Bremsen und wäre fast gestürzt. Ich habe dann noch ein paar Fehler gemacht und habe ich mich fast schon mit dem dritten Platz zufriedengegeben», so der 22-Jährige, der in Misano seinen zweiten Saisonsieg einfuhr. «Dann sah ich die beiden vor mir kämpfen und den Fehler von Tony. Als Aron dann den Bremspunkt in der letzten Kurve verpasste, versuchte ich, ihn noch einzuholen. Ich habe es geschafft und bin sehr glücklich.»

Mit dem Sieg in seinem Heimrennen, konnte der Italiener die Enttäuschung nach dem Ausfall im ersten Misano-GP abschütteln. «Nach dem ersten Rennen haben wir hart gearbeitet, um uns zu verbessern. Meine Pace war sehr gut, auch Tony hatte einen unglaublichen Rhythmus. Es war ein sehr schnelles Rennen.»



Vietti liegt nun in der Gesamtwertung vor den Rennen in Asien mit 127 Punkten auf Rang 8. Den Schwung möchte er dorthin mitnehmen. «Ich mag die Strecke in Indonesien. Ich bin dort nur 2022 gefahren, weil ich letztes Jahr wegen einer Verletzung zu Hause bleiben musste. Mit den neuen Reifen können wir es noch mehr genießen. Wir versuchen, auch außerhalb Europas einen guten Job zu machen», ist er zuversichtlich.

Ergebnisse Moto2 Misano 2, Rennen (22. September):

1. Celestino Vietti (I), Kalex, 20 Runden in 35:14,240 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,029 sec

3. Tony Arbolino (I), Kalex, +1,921

4. Ai Ogura (JP), Boscoscuro, +2,990

5. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +4,491

6. Joe Roberts (USA), Kalex, +9,807

7. Senna Agius (AUS), Kalex, +12,509

8. Marcos Ramirez (E), Kalex, +12,934

9. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +14,086

10. Filip Salac (CZ), Kalex, +16,055

11. Manuel González (E), Kalex, +16,465

12. Dennis Foggia (I), Kalex, +18,651

13. Izan Guevara (E), Kalex, +19,490

14. Somkiat Chantra (T), Kalex, +22,401

15. Jeremy Alcoba (E), Kalex, +23,042

WM-Stand nach 14 von 20 Rennen:

1. Ogura 188. 2. Garcia 166. 3. Roberts 143. 4. López 140. 5. Aldeguer 133. 6. Canet 131. 7. Dixon 130. 8. Vietti 127. 9. Gonzalez 120. 10. Arbolino 113. 11. Chantra 78. 12. Ramirez 73. 13. Arenas 63. 14. Alcoba 58. 15. Agius 47.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 292 Punkte. 2. Boscoscuro 288. 3. Forward 6.