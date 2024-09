Ayumu Sasaki hat gute Karten bei RW Racing GP 24.09.2024 - 17:34 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Ayumu Sasaki will sich in der Moto2-WM etablieren

VR46-Mastercamp-Pilot Ayumu Sasaki kam als heißer Tipp in die Moto2-WM. Doch is seiner Rookie-Saison ging der Japaner bislang unter. Für 2025 bahnt sich eine Luftveränderung in Richtung RW Racing GP an.