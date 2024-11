Erstes Podium für Guevara (3.) dank Teamkollege Dixon

Izan Guevara (CFMOTO) erzielte in Malaysia sein erstes Moto2-Podest. Er profitierte von einem folgenschweren Fehler seines Teamkollegen Jake Dixon, der sich bei den gefahrenen Runden verzählte.

Ein sehr glücklicher Izan Guevara (CFMOTO) trat nach dem Moto2-Rennen in Malaysia vor die Journalisten. Der 20-Jährige wurde 2022 mit dem Aspar-Team Weltmeister in der Moto3-Klasse. Danach stieg er innerhalb des Teams in die Moto2-WM auf. Bislang konnte Guevara in der mittleren Kategorie der Motorrad-Weltmeisterschaft noch keine Glanztaten setzen. In Sepang hat es endlich geklappt mit seinem ersten Podestplatz.

«Ich möchte dieses Podium allen Menschen in Valencia widmen», betonte der Spanier. «Diese zwei Jahre in der Moto2 waren sehr schwierig, aber wir haben nie aufgegeben. Ich habe mit meinem Team hart gearbeitet, um voranzukommen. Rennen für Rennen habe ich an Speed und Vertrauen gewonnen. Ich denke, ich hätte diesen Podestplatz schon früher erreichen können, aber die Gelegenheit war nicht da. Ich genieße diesen Moment mit meinen Leuten, meiner Familie und meinem Team, es ist unglaublich.»

Guevara ging von Position 11 ins Rennen, legte einen guten Start hin und war nach der ersten Runde bereits Fünfter. Er blieb während des gesamten Rennens in der Verfolgergruppe und kämpfte bis zum Schluss um einen Podestplatz. Drei Runden vor Schluss lag er auf der vierten Position, am Beginn der letzten Runde überholte er seinen Teamkollegen Jake Dixon. Der Brite verzählte sich und dachte eine Runde zu früh, dass das Rennen beendet war. Als er die Ziellinie überquerte, ging er vom Gas, worauf ihn Teamkollege Guevara überholte.

«Das Gefühl im Rennen war sehr gut, aber am Ende war ich mit dem Vorderreifen am Limit. Ich bin so happy, dass ich bis zur letzten Kurve gepusht habe, um dieses Podium für Valencia zu holen. Ich bin glücklich und genieße diesen Moment. Wir haben sehr viel Arbeit reingesteckt, viele Leute halfen mir, um dieses Ziel zu erreichen.»

In der Gesamtwertung liegt Guevara mit 60 Punkten auf Position 18. Sein Teamkollege Dixon ist derzeit mit 155 Zählern Achter.

Ergebnisse Moto2 Sepang, Rennen (3. November):

1. Celestino Vietti (I), Kalex, 17 Runden in 36:06,629 min

2. Jorge Navarro (E), Kalex, +1,486 sec

3. Izan Guevara (E), Kalex, +3,265

4. Jake Dixon (GB), Kalex, +4,502

5. Tony Arbolino (I), Kalex, +4,833

6. Marcos Ramirez (E), Kalex, +5,684

7. Deniz Öncü (TR), Kalex, +7,770

8. Aron Canet (E), Kalex, +9,357

9. Diogo Moreira (BR), Kalex, +10,429

10. Somkiat Chantra (T), Kalex, +10,836

11. Manuel González (E), Kalex, +12,055

12. Albert Arenas (E), Kalex, +13,294

13. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +14,386

14. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +18,113

15. Filip Salac (CZ), Kalex, +20,945

Moto2-WM-Stand nach 19 von 20 Rennen:

1. Ogura 261 Punkte. 2. Canet 209. 3. Garcia 181. 4. Aldeguer 175. 5. Gonzalez 175. 6. Lopez 171. 7. Vietti 165. 8. Dixon 155. 8. Roberts 153. 10. Arbolino 146. 11. Ramirez 111. 12. Chantra 98. 13. Arenas 80. 14. Alcoba 79. 15. Moreira 64.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 412 Punkte. 2. Boscoscuro 376. 3. Forward 16.