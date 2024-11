Fantic Racing: Volle Offensive mit Canet und Baltus

Was sich bereits angedeutet hatte, wurde von Fantic Racing im Rahmen der Mailänder Messe offiziell bestätigt. Der Belgier Barry Baltus wird 2025 an der Seite von Vize-Weltmeister Aron Canet für die Italiener antreten.

Erst zur Saison 2023 hatte sich der italienische Hersteller Fantic mit einem eigenständigen Team in der Moto2-Weltmeisterschaft positioniert. Ziel: Die vorwiegend im Offroad-Sport aktive wie erfolgreiche Marke auch auf Asphalt weiter anzuschieben.

Die Premiere verlief alles andere als peinlich. Mit dem hochtalentierte Celestino Vietti am Lenker einer Kalex und unter Kommando von 125er-Weltmeister Roberto Locatelli sprang ein zehnter WM-Gesamtrang heraus. Die anderen beiden Fantic Racer, die weiteren Italiener Lorenzo Baldassarri und Mattia Casadei blieben auf der Strecke erfolglos.

Für die Saison 2024 wurde dennoch komplett renoviert, zumindest in Sachen Fahreraufgebot. Mit Aron Canet und Xavi Cardelus kamen zwei erfahrene Spanier. Und Canet lieferte. Mit Siegen und insgesamt neue Podiumsplätzen etablierte der bissige Frontmann die Marke als Dauergast im Parc fermè. Bereits nach dem Rennen in Sepang durfte die Mannschaft aus Norditalien den Gewinn des Vize-Titels feiern.

Für 2025 soll nun der nächste Schritt erfolgen. Aron Canet wird ohne Umschweife auf den Titelgewinn ausgerichtet. Um dem Spanier noch mehr Unterstützung zu geben, hat Fantic auch in einen starken Teampartner investiert. Statt Cardelus, der 2024 noch ohne WM-Zähler ist, kommt fix der Belgier Barry Baltus. Der 20-jährige Ex-Rookies Cup-Pilot glänzte über die Saison 2024 zwar auch nicht mit Konstant – Baltus ist vor dem Finale auch nur 21. der Tabelle – doch sein zweiter Platz gleich beim Saisonauftakt hinterließ einen großen Eindruck.

Nach bereits vier Jahren in der niederländischen Mannschaft von RW Racing kommt der Boxenwechsel für Baltus genau richtig: «Ich bin sehr glücklich, dass ich zu Fantic Racing gekommen bin, und ich werde mit Stolz die Farben des Teams tragen! Es ist ein Spitzenteam, das ehrgeizig ist und dessen Projekt dem entspricht, was ich mir für meine Karriere gewünscht habe. Sie kämpfen ständig um die Spitzenplätze und ich bin sehr motiviert, mit ihnen zu arbeiten.»

Die gleiche Sicht vertritt Stefano Bedon, der bei Fantic Racing für das Moto2-Projekt in der Verantwortung steht: «Nach vier Jahren im selben Team, in denen er bereits einen Podiumsplatz erreicht hat, war es für ihn an der Zeit, eine neue Herausforderung zu suchen. Einen Teamkollegen vom Kaliber Canets zu haben, wird ihm eine wertvolle Gelegenheit bieten, sich weiter zu verbessern, und wir sind bereit, ihn auf diesem Weg voll zu unterstützen. Wir sind glücklich, ihn an Bord zu haben.»

Beschlossene ist zudem, dass die Verbindung der Italiener mit dem deutschen Chassis-Hersteller Kalex auch 2025 bestand, haben wird. Sowohl WM-Aspirant als auch Flügelmann Baltus werden in der extrem engen Meisterschaft mit vertrauter Technik antreten.