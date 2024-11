Hartes Duell der besten Rookies: Agius vs. Moreira

Vor dem letzten Moto2-Rennen sind die beiden Rookies Diogo Moreira und Senna Agius nur durch einen WM-Punkt getrennt. Holt sich der Australier Agius die erst in Sepang verlorene Herrschaft bei den Neulingen zurück?

Wie auch in der kleinsten Hubraumkategorie der Motorrad-Straßen-WM wurde der Moto2-Titel bereits frühzeitig entschieden. In Thailand, beim drittletzten Match der Saison 2024, setzte sich mit Ai Ogura nach 15 Jahren Pause erstmals wieder ein Rennfahrer aus Japan die WM-Krone auf.

Ebenfalls fest steht seit dem letzten Schlagabtausch der Vize: Aron Canet, der mit einer sehr starken zweiten Saisonhälfte zur klaren zweiten Kraft der Klasse wurde, ist vor dem Finale in Barcelona sicherer Zweiter. Dahinter geht es außergewöhnlich eng zu. Den dritten Platz, in der mit 30 Fahren größten WM-Klasse, können noch sieben Piloten erreichen.

Offen ist auch noch die wichtige Wertung des besten Aufsteigers. Rechnerisch sind vor dem Barcelona-Finale noch drei Piloten im Rennen. Angeführt wird die Tabelle der Neueinsteiger vom Brasilianer Diogo Moreira. Hinter dem Intact-GP-Youngster Senna Agius aus Australien folgt der junge Türke Deniz Öncü aus dem Team von Aki Ajo.

Während Moreira und Öncü letztes Jahr in der Moto3-WM aktiv waren, nahm Agius den Seiteneingang. Der 19-Jährige, der damit der jüngste des Rookie-Trios ist, holte sich 2023 mit der Intact-Mannschaft den Titel in der Moto2-Europameisterschaft.

Spannend: Nach 19 Rennen trennen Agius und Moreira nur ein WM-Punkt. Da dem Ajo-Piloten Öncu bereits 16 Punkte auf die Spitze fehlen, läuft es auf ein hartes Duell Australien vs. Brasilien heraus.

Vereinfacht: Eine Taktik gibt es nicht. Die beiden Moto2-Rookies müssen sich auf dem Circuit de Catalunya gegenseitig besiegen. Bereits die enge Ausgangslage schließt einen klaren Favoriten im Rennen um den besten Neueinsteiger aus.

Schaut man sich den Saisonverlauf der beiden Kalex-Piloten an, gibt es immerhin einige Hinweise. Den besseren Start ins Jahr schaffte Senna Agius. Bereits bei der zweiten Runde ließ sich der damals 18-Jährige als 14. erste Punkte gutschreiben. Während der Australier in den ersten zehn Rennen immerhin sechsmal punktete, gelang Moreia nur dreimal eine Fahrt unter die ersten 15.

Dafür konnte der Brasilianer mit Platz 4 in Silverstone früher sein erstes Highlight verbuchen. Das gelang dem Husqvarna-Intact-Piloten erst bei seinem Heimrennen auf Phillip Island – dafür mit Platz 3 aber umso nachdrücklicher. Nach zwei Ausfällen in Serie von Moreira in Misano und Indonesien sah der Intact-Rookie bereits wie der sichere Sieger der Wertung aus.

Doch nach zwei Nullern in Thailand und Malaysia wendete sich das Blatt. Moreira, der die gesamte Saison hinter Agius gelegen war, zeigte mit Platz 5 in Thailand und Rang 10 beim letzten Match in Sepang gute Rennen und quetschte sich so knapp an die Spitze der Rookie-Tabelle. In der Gesamtwertung liegen die beiden Piloten auf 15 und 16.

Mit einem Podestplatz im Rücken, der einzige, den ein Rookie 2024 erreichen konnte und einer besseren Konstanz – Agius punktete bei zehn von 19 Rennen, Moreira achtmal – würden die Buchmacher auf den Australier setzen.

Moto2-WM-Stand nach 19 von 20 Rennen:

1. Ogura 261 Punkte. 2. Canet 209. 3. Garcia 181. 4. Aldeguer 175. 5. Gonzalez 175. 6. Lopez 171. 7. Vietti 165. 8. Dixon 155. 8. Roberts 153. 10. Arbolino 146. 11. Ramirez 111. 12. Chantra 98. 13. Arenas 80. 14. Alcoba 79. 15. Moreira 64. 16. Agius 63.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 412 Punkte. 2. Boscoscuro 376. 3. Forward 16.