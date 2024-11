Überraschung: Migno & Manzi im Moto2-Finale für VR46

Comeback für Andrea Migno: Der Italiener fährt in Barcelona die VR46-Moto2-Kalex

Während die beiden Stammpiloten Ayumu Sasaki und Jeremy Alcoba den finalen Moto2-Auftritt ihres Teams verpassen werden, kommen in Barcelona mit Andrea Migno und Stefano Manzi zwei VR46-Urgesteine zum Einsatz.

Das Moto2-Projekt in der Kooperation von Yamaha und der VR46-Akademie aus Tavullia geht dem Ende zu. Im Zuge der strategischen Neuausrichtung bei Yamaha Racing mit dem neuen Kooperationspartner Pramac Racing war auch das von «Gelete» Nieto gemanagte Moto2-Team Teil der Verhandlungsmasse.

Das Mandat zur Nachwuchsförderung potenzieller MotoGP-Kandidaten geht nach Ablauf der Saison 2024 an Pramac über, das Rennen in Barcelona wird die Abschiedsveranstaltung des Mastercamp-VR46-Teams – die nun auch noch ohne Stammpiloten stattfindet.

Sowohl Ayumu Sasaki als auch Jeremy Alcoba werden beim letzten Auftritt der Mannschaft nicht mehr an Bord sein. Grund hier sind allerdings keine Querelen nach einer sportlich sehr bescheidenden Saison mit den Endergebnissen 14 (Alcoba) und 26 (Sasaki). Beide Piloten flogen beim Malaysia-GP heftig von ihren Kalex-Rennern. Sasaki war mit mehreren Brüchen erst gar nicht bis zum Renntag gekommen, Alcoba stürzte im Rennen in der letzten Runde und brach sich eine Hand.

Während Sasaki für 2025 bei der Moto2-Mannschaft von Jarno Janssen (RW Racing) unterkommt, wird Alcoba das GP-Fahrerlager in Richtung Supersport-Weltmeisterschaft (Puccetti-Kawasaki) verlassen. Aus der WM der seriennahen Bikes kommt auch einer der Ersatzpiloten.

Haudegen Stefan Manzi, der die Serie auf einer Yamaha R6 als Vizeweltmeisterschaft abschloss, darf zur Belohnung beim Finale in Barcelona an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren. Zwischen 2018 und 2022 war Manzi für mehrere Teams – unter anderem für VR46 – in der Moto2-WM aktiv. Der Italiener ist bestens vertraut mit der Herausforderung.

Was vom zweiten Ersatzpiloten Andrea Migno nur bedingt behauptet werden kann. Der schmächtige Migno, der seine Karriere nahezu ausschließlich in der Moto3-WM bestritt und dort auch zwei GP-Siege feierte, ist seit seinem Rücktritt als Stammfahrer Ende 2022 für die MotoGP-Struktur von VR46 Racing als Coach aktiv. Der 28-Jährige gilt als enger Kumpel der VR46-Hoheiten Valentino Rossi und Alessio «Uccio» Salucci. Wie Manzi auch ist Migno fixer Teil der Akademie und Dauergast auf der Trainingsranch in Tavullia.

Bevor das Kapitel des Mastercamp-Teams dann am kommenden Sonntag geschlossen wird und die Verantwortung an Pramac und die Technik auf Boscoscuro wechselt, wird es in der Mastercamp-Box zu einer dreitägigen Abschlussfeier mit reiner VR46-Besetzung kommen.