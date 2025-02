Aron Canet: Stiehlt ihm Barry Baltus 2025 die Show? 21.02.2025 - 13:47 Von Stephan Moosbrugger

© Gold & Goose 2025 wird Aron Canet einen starken Teamkollegen haben © Gold & Goose Fantic-Neuzugang Barry Baltus sorgte in Jerez für eine Überraschung

Beim Moto2-Test in Jerez landeten die Fantic-Piloten Aron Canet und Barry Baltus an allen Tagen in den Top-3. Während die starke Leistung des Vizeweltmeisters zu erwarten war, sorgte der Belgier für eine Überraschung.