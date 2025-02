David Alonso: «Ich denke auf dem Bike viel nach»

Moto2-Rookie David Alonso zahlte beim Jerez-Test Lehrgeld. Er macht Fortschritte, noch ist er auf der Kalex zu verkrampft unterwegs. Seine im Januar erlittene Schulterverletzung ist beim Lernprozess nicht hilfreich.

Für Moto2-Rookie David Alonso (Aspar) ging es beim Jerez-Test in dieser Woche darum, sich an das 765-ccm-Bike weiter zu gewöhnen und bestmöglich auf das erste Rennwochenende vom 28. Februar bis 2. März in Thailand einzustellen. Beeinträchtigt wurde seine Saisonvorbereitung durch einen Trainingssturz Ende Januar, bei dem er sich die rechte Schulter auskugelte. Im Gegensatz zum Portimao-Test fühlte er sich in Jerez allerdings schon viel besser.

Der Kolumbianer fuhr an den drei Tagen auf dem Circuito de Jerez insgesamt 170 Runden und nutzte die Gelegenheit, um mit seiner Kalex so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Seine schnellste Runde drehte Alonso, wie die meisten anderen Piloten, am dritten und letzten Tag – mit 1:40,695 min und 1,145 sec Rückstand auf den Schnellsten Aron Canet (Fantic) belegte er in der Endabrechnung Rang 20.

«Die Tests haben uns geholfen, das Motorrad besser zu verstehen und allmählich das Tempo zu erhöhen. Diese Kategorie ist nicht einfach und es wird Zeiten geben, in denen es für uns schwierig sein wird, um weiter zu pushen – insbesondere je näher wir an den Bestzeiten dran sind», betonte Alonso. «Im Moment habe ich das Gefühl, dass ich auf dem Motorrad viel nachdenke – das gehört zum Lernen dazu, aber ich bin mir sicher, dass ich umso besser fahren kann, je weniger ich auf dem Bike denke.»

Teamkollege Daniel Holgado, der ebenfalls ein Rookie in der mittleren Kategorie ist, beendete den Jerez-Test auf Rang 19.

Ergebnisse Moto2-Test Jerez (20. Februar):

1. Arón Canet (E), Kalex, 1:39,552 min

2. Barry Baltus (B), Kalex, +0,004 sec

3. Manuel González (E), Kalex, +0,045

4. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,141

5. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,429

6. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +0,560

7. Adrian Huertas (E), Kalex, +0,604

8. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,627

9. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,641

10. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,694

11. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,711

12. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,920

13. Albert Arenas (E), Kalex, +0,952

14. Darryn Binder (ZA), Kalex, +0,952

15. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +0,969

Ergebnisse Moto2-Test Jerez (19. Februar):

1. Manuel González (E), Kalex, 1:39,768 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,083 sec

3. Barry Baltus (B), Kalex, +0,277

4. Albert Arenas (E), Kalex, +0,391

5. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,418

6. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,468

7. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,627

8. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,711

9. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,755

10. Alex Escrig (E), Forward, +0,848

11. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,851

12. David Alonso (COL), Kalex, +0,947

13. Daniel Holgado (E), Kalex, +0,982

14. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +0,993

15. Adrian Huertas (E), Kalex, +1,050

Ergebnisse Moto2-Test Jerez (18. Februar):

1. Diogo Moreira (BR), Kalex, 1:40,775 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,217 sec

3. Barry Baltus (B), Kalex, +0,312

4. Manuel González (E), Kalex, +0,346

5. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +0,427

6. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,429

7. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,468

8. Adrian Huertas (E), Kalex, +0,723

9. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,772

10. Albert Arenas (E), Kalex +0,794

11. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,831

12. Darryn Binder (ZA), Kalex, +0,858

13. Daniel Holgado (E), Kalex, +0,883

14. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,934

15. Jorge Navarro (E), Forward, +0,938