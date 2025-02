Moto2-Geheimtipp: Junges Italtrans-Duo mit viel Speed

Die beiden dunkelblauen Kalex der Italtrans-Mannschaft zählten mit Diogo Moreira und Adrian Huertas zu den positiven Erscheinungen der Moto2-Wintertests. Entsprechend hoch sind die Erwartungen vor dem WM-Start.

Mit einem überzeugenden letzten Saisondrittel 2024 inklusive erstem Moto2-Podestplatz hatte sich der Brasilianer Diogo Moreira den Titel des besten Rookies gesichert. Knapp vor dem noch jüngeren Senna Agius landete Moreira auf WM-Rang 13, direkt hinter dem späteren MotoGP-Aufsteiger Somkiat Chantra.

Dass mit Diogo Moreira 2025 umso mehr zu rechnen ist, das zeigen die Ergebnisse der dreitägigen letzten Erprobungen vor dem GP-Auftakt. Der Brasilianer glänzte in allen Sessions – den ersten Fahrtag hatte der Italtrans-Pilot mit der Startnummer 10 sogar als Spitzenreiter beendet. Am Ende des aussagekräftigen Tests bei sehr guten Bedingungen hatte auch Moreira seine bisherige Jerez-Bestzeit deutlich unterboten. Als Fünfter zählt Moreira zum kleinen Club jener Fahrer, denen es gelang, mit einem Moto2-Renner eine Rundenzeit unterhalb der 1:40er-Marke abzuliefern.

Wie eilig es die Piloten bei den Tests hatten, zeigt ein Blick auf 2024: Fermin Aldeguer hatte sich die Pole-Position geholt (1:40,6 min) und war der einzige Athlet unter 1:41 min.

Unter der Pole-Zeit von 2024 lag in der vergangenen Woche auch der zweite Pilot der Italtrans-Mannschaft. Rookie Adrian Huertas hatte bereits beim ersten Kennenlernen Ende 2024 ein gutes Grundgefühl mit dem Prototypen-Chassis aufgebaut. In Jerez lag der Supersport-Weltmeister gleich am ersten Tag wieder in den Top 10. Nach einem Kräftesammeln am mittleren Tag und Position 15 schoss der 21-Jährige bei der finalen Zeitenjagd auf den erstaunlichen siebten Rang.

Der Quereinsteiger war damit weniger als 0,2 s langsamer als sein Teamkollege und zugleich schneller als die Moto2-Sieger und WM-Mitfavoriten Jake Dixon und Celestino Vietti.

Die Vorzeichen stehen gut, dass die Italtrans nach zuletzt mauen Jahren – der größte Erfolg des Teams mit dem Titelgewinn durch Enea Bastianini liegt fünf Jahre zurück – 2025 wieder regelmäßig an der Spitze der Moto2-WM auftaucht.

Beraten wird die von Roberto Brivio gemanagte Italtrans-Einheit übrigens weiterhin vom ehemaligen MotoGP-Teammanager Livio Suppo. Der Italiener war bereits für Ducati, Honda und Suzuki in der Königsklasse aktiv. Nach der Vorstellung Moreiras in seinem Debütjahr sah sich Suppo in seiner Wahl bestätigt: «Diogo hat 2024 Außergewöhnliches geleistet. Er musste erleben, wie stark die Konkurrenz ist, wie eng das Feld zusammenliegt und wiedie Details der Technik zusammenspielen. Dann musste er eine Verletzung überwinden. Und in Summe ist er in all dem dennoch immer stärker geworden.»

Mit Adrian Huertas stehen die Chancen aktuell gut, dass Italtrans auch 2025 wieder im Kampf um den Titel des besten Neueinsteigers fährt. Aber: Trotz der bestechenden Testergebnisse des Spaniers sind auch die anderen Moto2-Rookies nicht zu unterschätzen.

Allen voran der Überflieger der Moto3-Saison 2024, Weltmeister David Alonso. Bei den Wintertests hielt sich der Kolumbianer noch zurück. Dass der Aspar-Pilot aber keine Zeit verlieren will, auch in der mittleren WM-Klasse zügig an die Spitze zu kommen, daran zweifelt niemand im GP-Fahrerlager.

Ergebnisse Moto2-Test Jerez (20. Februar):

1. Arón Canet (E), Kalex, 1:39,552 min

2. Barry Baltus (B), Kalex, +0,004 sec

3. Manuel González (E), Kalex, +0,045

4. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,141

5. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,429

6. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +0,560

7. Adrian Huertas (E), Kalex, +0,604

8. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,627

9. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,641

10. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,694

11. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,711

12. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,920

13. Albert Arenas (E), Kalex, +0,952

14. Darryn Binder (ZA), Kalex, +0,952

15. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +0,969

Ergebnisse Moto2-Test Jerez (19. Februar):

1. Manuel González (E), Kalex, 1:39,768 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,083 sec

3. Barry Baltus (B), Kalex, +0,277

4. Albert Arenas (E), Kalex, +0,391

5. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,418

6. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,468

7. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,627

8. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,711

9. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,755

10. Alex Escrig (E), Forward, +0,848

11. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,851

12. David Alonso (COL), Kalex, +0,947

13. Daniel Holgado (E), Kalex, +0,982

14. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +0,993

15. Adrian Huertas (E), Kalex, +1,050

Ergebnisse Moto2-Test Jerez (18. Februar):

1. Diogo Moreira (BR), Kalex, 1:40,775 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,217 sec

3. Barry Baltus (B), Kalex, +0,312

4. Manuel González (E), Kalex, +0,346

5. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +0,427

6. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,429

7. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,468

8. Adrian Huertas (E), Kalex, +0,723

9. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,772

10. Albert Arenas (E), Kalex +0,794

11. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,831

12. Darryn Binder (ZA), Kalex, +0,858

13. Daniel Holgado (E), Kalex, +0,883

14. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,934

15. Jorge Navarro (E), Forward, +0,938