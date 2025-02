Speed-Up-Pilot Alonso Lopez will in Thailand starten

Während Speed Up-Neuzugang Celestino Vietti eine tadellose Vorsaison abspulte, zählt Teamkollege und WM-Mitfavorit Alonso Lopez zu den verletzten Moto2-Akteuren. Der Spanier plant dennoch für den WM-Auftakt.

Es war ein kurzer Test für Alonso Lopez. Noch während des ersten von drei Testtagen der Moto2 in der vergangenen Woche in Jerez musste der spanische Boscoscuro-Pilot das Handtuch werfen. Lopez verließ das Fahrerlager in Andalusien mit einem gebrochenen kleinen Finger an der linken Hand und begab sich sofort in eine Klinik seiner Heimatstadt Madrid.

Über sein italienisches Team unter der Leitung von Luca Boscoscuro ließ Lopez mitteilen: «Leider konnte ich wegen meiner Operation am kleinen Finger meiner linken Hand nicht weiter an den Tests in Jerez teilnehmen, aber ich arbeite hart daran, mich so gut wie möglich für den ersten Grand Prix zu erholen. Ich bin aufgeregt und motiviert, die Saison dort zu beginnen.»

Neben Sergio Garcia, der sich ebenfalls Frakturen an der Hand in Jerez zugezogen hatte, steht mit Alonso Lopez damit der zweite spanische Top-Pilot (auf Boscoscuro) auf der kurzen, aber prägnanten Verletztenliste der Moto2. Auch Honda-Asia-Fahrer Mario Aji hatte sich in Jerez verletzt.

Auch wenn es sich um keine schwere Einschränkung handelt, so kommt die OP nur gut eine Woche vor dem WM-Auftakt alles andere als gelegen. Klares Ziel des Spaniers muss der Angriff auf die Krone der mittleren GP-Kategorie sein. 2024 hatte Lopez nur drei Zähler weniger eingefahren als Teamkollege und MotoGP-Aufsteiger Fermin Aldeguer.

Zudem hatte Lopez den Saisonauftakt im letzten Jahr gewonnen – der fand 2024 allerdings nicht in Buriram sondern in der Wüste von Katar statt. Gänzlich unvorbereitet geht der 23-jährige Lopez nicht in die Saison. Gemeinsam mit seinem neuen Teamkollegen Celestino Vietti gelang ein reibungsloser erster Test in Portimao.

Vietti, 2024 für KTM-Ajo aktiv und in der finalen WM-Tabelle direkt hinter Lopez eingelaufen, konnte an allen drei Tagen mit seinem neuen Moto2-Renner überzeugen und Andalusien ohne Verletzung verlassen. Nach drei Tagen in Jerez lag der Italiener in der Kombination aller Zeiten mit knapp 0,7 sec Rückstand auf Position 10.