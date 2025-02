Nach IRTA-Test in Jerez: Operationen am Fließband

Mario Aji stürzte in Jerez an Tag 2

Garcia verletzte sich in Jerez an der Hand

Die drei offiziellen Testtage der Moto3 und Moto2 bei trockenen Bedingungen auf der Rennstrecke von Jerez haben Spuren im Feld hinterlassen. Auf dem Operationstisch landeten in Spanien eine Reihe von Grand-Prix-Piloten.

Nicht für alle Teilnehmer der IRTA-Tests in Jerez de la Frontera endete die letzte Erprobung vor dem WM-Auftakt am 2. März in Thailand wunschgemäß. Vor allem am zweiten und letzten Tag des Testevents, an dem sich die Piloten der Moto2 und Moto3 die beliebte Test- und Rennstrecke jeweils im Stundentakt geteilt hatten, flogen auch etliche Fahrer neben die Strecke.

Einen Tag später waren die Folgen des Tests unter anderem in Barcelona abzulesen. Im Wartezimmer der Universitätsklinik von Barcelona hatte sich eine Warteschlange an GP-Piloten gebildet. Sie alle waren in der Hoffnung, einen schnellen OP-Termin beim anerkannten Chirurgen Dr. Xavier Mir zu ergattern. Mir hatte zuletzt erst die beiden MotoGP-Asse Jorge Martin und Raul Fernandez operiert. Fernandez war nur eine Woche später mit einer stabilisierten Mittelhandfraktur wieder auf der MotoGP-Aprilia gesessen.

Neben dem Schweizer Noah Dettwiler, der sich nach einem Sturz von der Moto3-KTM am Handgelenk verletzt hatte, waren auch die beiden Moto2-Athleten Sergio Garcia und Mario Aji im Klinikum Dexeus.

Garcia, der zu den Titelanwärtern der Moto2 zählt und für die Mannschaft von Teo Martin (MSi) eine Boscoscuro bewegt, hatte sich bei einem Crash am letzten Testtag den vierten Mittelhandknochen der rechten Hand gebrochen. Garcia wurde am Freitag noch operiert, der Bruch verschraubt, mit dem Ziel, schnellstmöglich wieder in die Belastung gehen zu können. Ob der Spanier in Thailand antreten kann, steht derzeit noch nicht fest.

Ungewiss ist auch, ob Honda-Asia-Pilot Mario Aji in Buriram aktiv werden kann. Der Indonesier, der sowohl in Jerez als auch bei den Tests eine Woche zuvor in Portimao mit einem Aufwärtstrend überzeugt hatte, war bereits am mittleren Testtag von seiner Moto2-Kalex geflogen. Auch Aji wurde wie Dettwiler und Garcia noch am Freitag von Dr. Mir operiert. Der 20-Jährige bangt nach erfolgreichem Eingriff an der Schulter wie seine Kollegen um die Teilnahme beim Thailand-GP.

Nur 10 Tage liegen zwischen dem größten Vorbereitungstest der Moto2 und Moto3 in Europa und dem WM-Auftakt in Asien – das Risiko, nach einer Sturzverletzung auszufallen, ist entsprechend hoch. Sicher ist bislang nur, dass das erste GP-Wochenende 2025 ohne Noah Dettwiler stattfinden wird.

Ergebnisse Moto2-Test Jerez (20. Februar):

1. Arón Canet (E), Kalex, 1:39,552 min

2. Barry Baltus (B), Kalex, +0,004 sec

3. Manuel González (E), Kalex, +0,045

4. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,141

5. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,429

6. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +0,560

7. Adrian Huertas (E), Kalex, +0,604

8. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,627

9. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,641

10. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,694

11. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,711

12. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,920

13. Albert Arenas (E), Kalex, +0,952

14. Darryn Binder (ZA), Kalex, +0,952

15. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +0,969

Ergebnisse Moto2-Test Jerez (19. Februar):

1. Manuel González (E), Kalex, 1:39,768 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,083 sec

3. Barry Baltus (B), Kalex, +0,277

4. Albert Arenas (E), Kalex, +0,391

5. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,418

6. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,468

7. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,627

8. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,711

9. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,755

10. Alex Escrig (E), Forward, +0,848

11. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,851

12. David Alonso (COL), Kalex, +0,947

13. Daniel Holgado (E), Kalex, +0,982

14. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +0,993

15. Adrian Huertas (E), Kalex, +1,050

Ergebnisse Moto2-Test Jerez (18. Februar):

1. Diogo Moreira (BR), Kalex, 1:40,775 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,217 sec

3. Barry Baltus (B), Kalex, +0,312

4. Manuel González (E), Kalex, +0,346

5. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +0,427

6. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,429

7. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,468

8. Adrian Huertas (E), Kalex, +0,723

9. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,772

10. Albert Arenas (E), Kalex +0,794

11. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,831

12. Darryn Binder (ZA), Kalex, +0,858

13. Daniel Holgado (E), Kalex, +0,883

14. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,934

15. Jorge Navarro (E), Forward, +0,938