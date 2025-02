Neues Trainingsformat für Moto2 und Moto3

Die Grand-Prix-Kommission hat für die Klassen Moto2 und Moto3 das Trainingsformat geändert und an die MotoGP angepasst. Somit haben ab der Saison 2025 alle Kategorien je zwei freie Trainings.

Derzeit gibt es in der MotoGP am Freitag- und Samstagmorgen je ein freies Training, das von den Teams und Fahrern dazu genutzt wird, um an der Abstimmung zu arbeiten. Diese wertvollen Sessions werden nicht für den Einzug ins Q2 herangezogen – dazu dient das Zeittraining am Freitagnachmittag.

In der Moto2 und Moto3 gab es bislang nur ein freies Training am Freitagvormittag und zwei Zeittrainings am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag, die beide zusammen über den direkten Einzug ins Q2 entschieden haben.

Da sich das MotoGP-Format bewährt hat und um Gleichheit über alle Klassen herzustellen, wird es ab der Saison 2025 auch in der kleinen und mittleren Klasse der Motorrad-Weltmeisterschaft jeweils zwei freie Trainings und nurmehr ein Zeittraining geben (SPEEDWEEK.com berichtete).

Am kommenden Wochenende in Buriram wird das neue Trainingsformat erstmals zur Anwendung kommen. Dann werden am Freitagnachmittag (Ortszeit) die Fahrer aller drei Klassen nacheinander um den direkten Einzug ins Qualifying 2 am Samstag kämpfen.

Zeitplan für den Großen Preis von Thailand 2025 (MEZ):

Freitag, 28. Februar:

03:00 – 03.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

03.50 – 04.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

04.45 – 05.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

07.15 – 07.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

08.05 – 08.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

09.00 – 10.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 1. März:

02.40 – 03.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

03.25 – 03.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

04.10 – 04.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

04.50 – 05.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

05.15 – 05.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



06.50 – 07.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

07.15 – 07.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

07.45 – 08.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

08.10 – 08.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit:

09.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)

Sonntag, 2. März:

04.40 – 04.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

06.00 Uhr: Moto3-Rennen (19 Runden)

07.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)

09.00 Uhr: MotoGP-Rennen (26 Runden)