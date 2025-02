Buriram, Zeittraining: Moreira vor Gonzalez und Öncü

Im Zeittraining der Moto2-Klasse in Thailand sorgte Diogo Moreira für die Bestzeit. Dahinter folgten Intact-GP-Pilot Manuel Gonzalez auf Platz 2 und Deniz Öncü (KTM Ajo) auf der dritten Position. Aron Canet nur Elfter.

Auf die 40 Minuten freies Training am Freitagvormittag folgt in der Moto2-Klasse am Nachmittag das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den schnellsten 14 Fahrern gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-4 ins Q2 aufsteigen.

Im FP1 am Freitagmorgen war Intact-GP-Pilot Manuel Gonzalez auf dem Chang International Circuit der Schnellste. Der Spanier stellte mit 1:34,591 min einen Streckenrekord auf und war 0,004 sec schneller als die bisherige Bestmarke von Weltmeister Ai Ogura aus dem letzten Jahr. Auf den Rängen 2 und 3 folgten Deniz Öncü (KTM Ajo) und Diogo Moreira (Italtrans). Für eine kleine Überraschung sorgte BLU-CRU-Pramac-Yamaha-Pilot Tony Arbolino mit der viertschnellsten Zeit – der Italiener kam bei den Tests in Portimao und Jerez mit der für ihn neuen Boscoscuro-Maschine bislang nicht gut zurecht.

Am Freitagnachmittag herrschten in Buriram mit 35 Grad Celsius heiße Temperaturen. Der Asphalt hatte sich auf 57 Grad aufgeheizt.

Zu Beginn der Session war es wieder Gonzalez (Kalex), der sich mit 1:35,129 min an die Spitze setzte. Die Top-5 nach 10 Minuten: Gonzalez, Baltus, Canet, Salac und Sasaki.

Zur Hälfte des 40-minütigen Zeittrainings setzte sich KTM-Ajo-Pilot Deniz Öncü an die zweite Stelle. Gonzalez führte die Zeitenliste mit 1:35,088 min an. Der zweite Intact-GP-Pilot Senna Agius war zu diesem Zeitpunkt Fünfter.

In den letzten zehn Minuten startete die Moto2-Meute die finale Zeitenjagd. Sechs Minuten vor dem Ende raste Mario Aji auf Rang 3. Aspar-Rookie Daniel Holgado fuhr auf Position 10 nach vorne. Pramac-Yamaha-Pilot Izan Guevara war zu diesem Zeitpunkt Fünfter.

Moreira setzte sich 4 Minuten vor dem Ende mit 1:35,030 min an die Spitze. Eine Minute später stürzte Gonzalez. Kurz danach stürzte Guevara in Kurve 11. Beide blieben unverletzt.

An die Zeit von Moreira kam niemand mehr heran. Den direkten Einzug ins Q2 schafften: Moreira, Gonzalez, Öncü, Aji, Navarro, Ramirez, Dixon, Arenas, Agius, Lopez, Canet, Guevara, Salac und Baltus.

Aron Canet landete nur auf Rang 11, sein Fantic-Teamkollege Baltus wurde 14. Füe eine Überraschung sorgte Mario Aji mit Platz 4. Forward-Pilot Jorge Navarro wurde starker Fünfter.

Moto3-Weltmeister David Alonso beendete das Zeittraining auf Position 21, sein Teamkollege Daniel Holgado auf Rang 17.

Ergebnisse Moto2 Buriram, Zeittraining

1. Diogo Moreira (BR), Kalex, 1:35,030 min

2. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +0,058 sec

3. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,198

4. Mario Aji (RI), Kalex, +0,229

5. Jorge Navarro (E), Forward, +0,285

6. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,338

7. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,360

8. Albert Arenas (E), Kalex, +0,369

9. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,392

10. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,394

11. Aron Canet (E), Kalex, +0,396

12. Izan Guevara (E), Boscoscuro +0,400

13. Filip Salac (CZ), Boscoscuro +0,405

14. Barry Baltus (B), Kalex, +0,435

15. Darryn Binder (ZA), Kalex, 0,439

16. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,518

17. Daniel Holgado (E), Kalex, +0,598

18. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +0,625