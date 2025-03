Famoses Intact-Team: Triumph und Podium in Buriram

Das Memminger Team Liqui Moly Dynavolt Intact GP ist mit den Plätzen 1 und 3 im Grand Prix von Thailand grandios in die Moto2-WM 2025 gestartet. SPEEDWEEK.com sprach mit Teamchef Jürgen Lingg.

Viel besser hätte die Weltmeisterschaft 2025 für das Team Liqui Moly Dynavolt Intact GP nicht beginnen können: Zuerst zeigten Neuzugang Manuel Gonzalez und Senna Agius mit der Pole-Position und Startplatz 4 im Qualifying auf dem Chang Circuit in Buriram eine hervorragende Leistung, dann legten sie im Grand Prix on Thailand sogar noch eins drauf.



Gonzalez triumphierte überlegen mit 2,6 sec Vorsprung auf Vizeweltmeister Aron Canet, Agius wurde trotz eines Long-lap-Penaltys wegen unverantwortlicher Fahrweise Dritter und eroberte damit sein zweites Moto2-Podium.

Der Jubel bei Intact kannte keine Grenzen, auch Teamchef Jürgen Lingg musste verschmitzt grinsen. «Es war die Hoffnung, dass Manu solche Leistungen bringt, drum haben wir ihn geholt. Als wir mit ihm über 2025 geredet haben, war er irgendwo in den Top-10, aber da lagen alle sehr eng beieinander. Man hatte auch gesehen, dass er das ein oder andere Mal Pech hatte. Für uns war klar, dass wir so jemanden brauchen. Das hat glücklicherweise geklappt, er hat uns vertraut, dass wir das hinkriegen.»

Der 22-Jährige aus Madrid kann einen anderen Lebenslauf vorweisen als die meisten seiner heutigen Moto2-Kollegen. Er gewann 2019 die Supersport-300-WM, stieg anschließend in die Supersport-Klasse auf und wurde dort auf Anhieb WM-Siebter. 2021 brillierte er als WM-Dritter und wechselte anschließend ins GP-Paddock. Im Vorjahr wurde Gonzalez Dritter der Moto2-Klasse und zählt damit zu den Favoriten für diese Saison.

«Manuel ist total ruhig und ausgeglichen, für einen Südeuropäer ist das außergewöhnlich», hielt Lingg fest. «Dass er mal aufbrausend ist, habe ich noch gar nicht gesehen, aber bis jetzt ist es ja auch immer gut gelaufen. Er ist super professionell und anständig – auch was er sagt und wie er es sagt. Das ist alles überlegt, das kannst du glauben. Bevor irgendein Wort kommt, überlegt er erst noch mal. Das ist super. Ab und zu ist es gut, wenn man den Emotionen freien Lauf lässt, aber das muss man zum richtigen Zeitpunkt machen.»

Dass der 19-jährige Senna Agius ebenfalls einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat, freut Lingg ebenso. «Auf das haben wir gehofft und damit haben wir auch gerechnet», unterstrich der Allgäuer. «Es ist normal immer so, dass die Rookies im zweiten Jahr einen Schritt machen. Wenn sie über den Winter mal die ganzen Erfahrungen verarbeiten können, die Eindrücke über eine Saison sind sehr umfangreich. Der Winter ist gut, um zu filtern. Senna reflektiert alles doppelt und dreifach, bei ihm wäre es mir lieber, wenn er manchmal weniger nachdenken würde. Reflektieren ist auch oft ein bisschen hinderlich, man muss es vielleicht auch mal so hinnehmen, wie es ist. Und die Situation akzeptieren, dass das Motorrad ist, wie es ist und das Beste daraus machen. Er will aus sich und dem Motorrad immer noch mehr rausholen, manchmal muss man aber auch sagen, dass es jetzt gut ist. Dann ist das aus dem Kopf und dann ist man frei. Das ist das, woran wir mit ihm arbeiten. In dem Moment, wo er locker ist, ist er bockschnell. Das ist im Vergleich zum letzten Jahr schon viel besser.»

Ergebnisse Moto2 Buriram, Rennen (2. März):

1. Manuel González (E), Kalex, 22 Runden in 35:13,072 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +2,600 sec

3. Senna Agius (AUS), Kalex, +6,491

3. Diogo Moreira (BR), Kalex, +6,742

5. Marcos Ramirez (E), Kalex, +9,561

6. Barry Baltus (B), Kalex, +11,244

7. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +11,345

8. Daniel Holgado (E), Kalex, +13,174

9. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +14,188

10. Filip Salac (CZ), Boscoscuro +14,926

11. Albert Arenas (E), Kalex, +15,757

12. Deniz Öncü (TR), Kalex, +18,820

13. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +19,152

14. Adrian Huertas (E), Kalex, +19,999

15. Mario Aji (RI), Kalex, +20,750



WM-Stand nach 1 von 22 Rennen:

1. Manuel González, 25 Punkte. 2. Canet 20. 3. Agius 16. 4. Moreira 13. 5. Ramirez 11. 6. Baltus 10. 7. Dixon 9. 8. Holgado 8. 9. Lopez 7. 10. Salac 6. 11. Arenas 5. 12. Öncü 4. 13. Arbolino 3. 14. Huertas 2. 15. Aji 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 25 Punkte. 2. Boscoscuro 9.