Alex De Angelis: «Spüre die Last der Verantwortung»

Das Moto2-Team BLU CRU Pramac Yamaha wird am kommenden Wochenende in Thailand sein WM-Debüt geben. Teammanager Alex De Angelis traut seinen Fahrern Izan Guevara und Tony Arbolino viel zu.

Am 31. Januar hat Yamaha das neu aufgestellte Moto2-Team in Kuala Lumpur offiziell vorgestellt. Die BLU CRU Pramac Yamaha wurde gemeinsam mit den beiden MotoGP-Teams präsentiert – ein Zeichen, dass der japanische Hersteller in diesem Jahr auch in der mittleren Kategorie der Motorrad-Weltmeisterschaft ernst machen möchte.

Für dieses Vorhaben wurden die beiden Fahrer Tony Arbolino und Izan Guevara engagiert. Zum Teammanager hat Yamaha den langjährigen GP-Piloten und vierfachen Laufsieger Alex De Angelis berufen – der 41-jährige Italiener gibt in der Weltmeisterschaft sein Debüt als Teammanager. Pramac Racing, das seit 2002 in der MotoGP am Start ist und seitdem zu einem der erfolgreichsten Teams der letzten Jahre aufgestiegen ist, verdoppelt nun seine Anstrengungen. Mit dem Moto2-Team sollen hausintern junge Talente gefördert werden – mit dem Ziel, diese in die MotoGP zu bringen.

Die Gründung eines neuen Moto2-Teams bringt jedoch einige Herausforderungen mit sich: neues Management, neue Mechaniker, neue Fahrer und ein neues Motorrad – das Boscoscuro-Bike, das weder Arbolino noch Guevara zuvor gefahren sind. Bei den Wintertests in Portimao und Jerez hatte das Team die Gelegenheit, eine Einheit zu werden und sich so gut es ging auf das erste Saisonrennen in Buriram vorzubereiten.

Während Guevara in Portugal und Südspanien kontinuierlich Fortschritte machte und den Jerez-Test auf Rang 12 beendete, hatte Arbolino noch seine Probleme – auf dem Circuito de Jerez hatte er vor allem mit Chattering zu kämpfen. So wurde es für den Italiener nur der 24. Platz. Auf dem Chang International Circuit soll es besser werden, ist sich der der WM-Zehnte von 2024 sicher.

Zuversichtlich für die Premiere in Thailand ist auch Alex De Angelis. «Es ist ein unglaubliches Gefühl, jetzt hier zu sein und mein Debüt bei BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 als Teammanager zu geben», freut er sich. «Auf der einen Seite spüre ich die Last der Verantwortung, aber auf der anderen Seite fühle ich die Ehre und das Privileg, an der Seite von Gino Borsoi zu arbeiten, von dem ich in dieser Phase nur lernen und so viel wie möglich aufnehmen kann. Es ist ein komplett neues Team, aber die Erwartungen sind bereits hoch. Die Tatsache, dass wir zwei Fahrer wie Arbolino und Guevara einsetzen können, ist darin begründet, dass sie selbst erkannt haben, dass dies ein Team ist, das alles hat, um erfolgreich zu sein. Dazu gehört auch das Boscoscuro-Motorrad, das im letzten Jahr die Moto2-Fahrerweltmeisterschaft gewonnen hat und trotz einiger kleiner und erwarteter Probleme bei den ersten Tests ein äußerst konkurrenzfähiges technisches Paket bietet.»

Die Voraussetzungen für die Zusammenarbeit mit Arbolino und Guevara sind unterschiedlich. «Ich kannte Tony bereits gut, er kennt auch meine Geschichte, und der gegenseitige Respekt zwischen uns war immer groß», betont De Angelis. «Mit Izan hingegen haben wir bei null angefangen, da wir uns noch nie zuvor getroffen hatten. Aber in nur zwei Testsitzungen haben wir gelernt, uns gegenseitig zu verstehen und vor allem zu vertrauen. Dazu ein Beispiel: Bei den ersten Tests, als er in seiner Box saß und seine Empfindungen beschrieb, schaute er immer zu seinem Techniker. Aber nach und nach wandte er sich auch an mich, erklärte mir, was er auf dem Motorrad fühlt, und bat sogar um meinen Input und meine Zustimmung.»

Wie weit es für die neu formierte Truppe 2025 gehen kann, wird sich zeigen. Die Ziele sind ambitioniert – man möchte um die Spitzenplätze in der Meisterschaft kämpfen.