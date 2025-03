Alex Escrig und Forward mit einer kleinen Sensation

Forward-Pilot Alex Escrig sorgte mit Rang 7 beim Moto2-Rennen in Argentinien für eine Überraschung. Für ihn war es die bislang beste Platzierung in dieser Kategorie. Der Kumpel von Pedro Acosta war den Tränen nahe.

Beim Moto2-Rennen in Argentinien war Jake Dixon (Boscoscuro) der überragende Mann. Dahinter fuhr Intact-GP-Pilot Manuel Gonzalez mit seiner Kalex ein starkes Rennen – mit Platz 2 konnte er seine WM-Führung verteidigen.

Unter die Boscoscuro- und Kalex-Armada mischte sich mit Alex Escrig ein einsamer Forward-Pilot. Im Qualifying stellte der Spanier sein türkisfarbenes Bike sensationell auf Startplatz 4. Im Rennen ging es für den 21-Jährigen in der Anfangsphase zurück auf Position 14. Danach kämpfte er sich tapfer zurück und ließ unter anderen Tony Arbolino und Rookie Daniel Holgado hinter sich. In der vorletzten Runde überholte er auch noch Alonso Lopez. Am Ende wurde es für Escrig und das Underdog-Team Klint Forward rund um den umstrittenen Besitzer Giovanni Cuzari der starke 7. Rang.

Escrig freute sich riesig und zeigte nach dem Rennen Emotionen. Er bedankte sich bei seinen Unterstützern und war den Tränen nahe. Als er sich wieder etwas gefangen hatte, postete er auf seinem Instagram-Kanal: «Schade um den missglückten Start, wir lernen für das nächste Mal dazu. Aber ich bin stolz auf meinen Speed im Rennen und wie ich mich geschlagen habe. Wir werden so weiterarbeiten – wir haben gerade erst begonnen», meinte er selbstbewusst.

Für Escrig war es das mit Abstand beste Ergebnis in seiner bisherigen Moto2-Karriere. Bislang war ein 13. Rang in Malaysia in der Saison 2023 seine beste Platzierung. Der aus Valencia stammende Fahrer ging schon in vielen Rennserien an den Start. 2019 und 2020 trat er im Red Bull Rookies Cup an und belegte dort die Gesamtränge 11 und 14. 2021 gewann er überlegen die Superstock-600-EM. 2022 wurde er Neunter in der MotoE-WM, zudem belegte er in der Moto2-Europameisterschaft Rang 3. 2023 und 2024 ging er mit dem Forward-Team in der Moto2-WM an den Start und wurde 27. bzw. 33. in der Gesamtwertung.

Bislang konnte der Spanier, der als bester Kumpel von MotoGP-Ass Pedro Acosta gilt, in der Motorrad-Weltmeisterschaft keine Glanzlichter setzen. In seiner dritten Saison liegt er nun nach seinem famosen Argentinien-Auftritt mit neun Punkten auf WM-Rang 13. Teamkollege Jorge Navarro, der sich am Ende der letzten Saison mit seinen starken Leistungen als Ersatzmann von Joe Roberts bei American Racing einen Moto2-Stammplatz bei Forward Racing ergatterte, blieb in den ersten beiden Saisonrennen unauffällig.

Das Forward-Racing-Team nimmt auch in dieser Saison eine Ausnahmestellung ein. In der Konstrukteurs-WM spielte die Truppe neben Boscoscuro und Kalex bislang keine Rolle. In zwei Wochen geht es in Austin weiter – dort wird sich zeigen, ob die respektable Leistung von Alex Escrig ein Ausreißer nach oben war, oder ob wir 2025 die Bikes mit dem auffälligen Design öfter in den Top-10 sehen werden.

Ergebnisse Moto2 Las Termas, Rennen (16. März):

1. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, 21 Runden in 35:48,793 min

2. Manuel González (E), Kalex, +3,559 sec

3. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +10,166

4. Arón Canet (E), Kalex, +10,611

5. Marcos Ramirez (E), Kalex, +11,009

6. Darry Binder (ZA), Kalex, +14,409

7. Alex Escrig (E), Forward, +16,673

8. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +17,373

9. Daniel Holgado (E), Kalex, +19,035

10. Albert Arenas (E), Kalex, +19,366

11. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +20,584

12. Barry Baltus (B), Kalex, +21,435

13. Senna Agius (AUS), Kalex, +22,446

14. Deniz Öncü (TR), Kalex, +23,216

15. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +23,302

WM-Stand nach 2 von 22 Rennen:

1. Manuel González, 45 Punkte. 2. Dixon 34. 3. Canet 33 . 4. Ramirez 22. 5. Senna Agius 19. 6. Vietti 16. 7. Holgado 15. 8. Baltus 14. 9. Lopez 14. 10. Moreira 13. 11. Arenas 11. 12. Binder 10. 13. Escrig 9. 14. Arbolino 8. 15. Salac 7



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 45 Punkte. 2. Boscoscuro 34. 3. Forward 9.