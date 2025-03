Lingg, Intact GP: In der Mitte ist es besonders irre!

Party die Zweite: Manuel Gonzalez steuerte auch in Argentinien aufs Podium

Auch wenn das Doppelpodium diesmal ausblieb, die Moto2-Abteilung beim deutschen Intact-GP-Team glänzte auch in Südamerika. Teamchef Jürgen Lingg fasste das Abschneiden seiner Racer für SPEEDWEEK.com zusammen.

Beim WM-Auftakt in Thailand hatten sich die Ereignisse überschlagen. Neuzugang Manuel Gonzalez fuhr dem Moto2-Feld bei seinem Einstand einfach davon und holte einen souveränen Sieg bei grenzwertigen Temperaturen.

Fast noch spektakulärer verlief der Auftritt des jungen Teamkollegen Senna Agius. Der wollte schnell etwas zu viel und stubste den Italiener Vietti beim Kampf um Position 2 von der Piste. Agius büßte die Strafe brav ab und kämpfte danach den Brasilianer Moreira ohne Berührungen nieder und war damit zurück auf dem Podium.

Nach dem sehr wechselhaften Verlauf 2024 stand die Intact-Mannschaft nun im Rampenlicht und glänzte in allen Wertungen. Das war auch nötig – denn in der kleinen Klasse lief es gegenteilig. Die neuen Piloten von Peter Öttl (Munoz und Pini) sahen beide nicht das Ziel.

In Argentinien verliefen die Geschehnisse ähnlich – wieder feierte die Moto2-Division, wieder scheiterten die Moto3-Piloten. Intact-GP-Boss Jürgen Lingg zeigte sich dennoch in guter Laune: «Die Lage stellt sich anders dar als zuletzt – 2024 lief es bei der Moto3 super, und nun hakt es noch. In der Moto2 haben wir letztes Jahr nie zu 100 Prozent gefunden und jetzt läuft es dort sensationell. Ich mache mir aber auch um die Moto3-Kollegen keine Sorgen. Peter (Öttl) hat genug Erfahrung und auch die richtige Mannschaft, um sich schnell zu fangen.»

Begeistert sprach der Allgäuer von seinen beiden Moto2-Schützlingen: «Manuel hat von Beginn an dort weitergemacht, wo er in Buriram aufgehört hat. Er kam sofort wieder auf einen super Speed und hat klasse gearbeitet. Bei den längeren Runs haben wir dann aber schon gesehen, dass Jake Dixon noch einen Hauch schneller ist. Und so war es dann auch im Rennen. Manuel hat es probiert, auch gut Druck aufgebaut, aber Jake hat stark gekontert. Dass Manuel im Ziel sieben Sekunden vor dem dritten Vietti lag, das sagt viel.»

Lingg weiter: «Manuel hat sich dann perfekt verhalten. Er hat im richtigen Moment den zweiten Platz akzeptiert und die Konzentration behalten. Jetzt hält er nach zwei Rennen bei 45 Punkten, das kann sich sehen lassen.»

Dass es für den Youngster im Team diesmal «nur» zu Position 13 reichte, das hinterließ beim Chef keine Bauchschmerzen: «Senna war zum ersten Mal hier. Auch dank der ständig wechselnden Bedingungen hat er praktisch einen Tag verloren. Und doch war er schon am Samstag bei längeren Ausfahrten sehr konstant und gut dabei. Ich denke, er war dann vielleicht in der Quali etwas zu angespannt. Im Rennen hat er dann wieder alles richtig gemacht. Im Bereich der Plätze 10–15 geht es besonders irre zu, da fährst du selbst wenn du mehr Speed hast nicht einfach durch. Er hat in Las Termas wieder dazugelernt und Punkte mitgenommen, mehr konnten wir eigentlich auch gar nicht erwarten.»

Entsprechend bleibt das Fazit nach Runde 2 rundum positiv: «Manuel spricht mit der WM-Führung für sich selbst, Senna liegt auf Platz 5 der Tabelle. Wir als Mannschaft sind ganz vorne in der Teamwertung. Wir werden sicher alles dafür tun, um auf diesem Level weiterzuarbeiten. Jetzt haben wir noch eine Woche Zeit für eine exakte Analyse des kräftezehrenden Argentinien-Trips – dann geht es wieder in die USA.»

Ergebnisse Moto2 Las Termas, Rennen (16. März):

1. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, 21 Runden in 35:48,793 min

2. Manuel González (E), Kalex, +3,559 sec

3. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +10,166

4. Arón Canet (E), Kalex, +10,611

5. Marcos Ramirez (E), Kalex, +11,009

6. Darry Binder (ZA), Kalex, +14,409

7. Alex Escrig (E), Forward, +16,673

8. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +17,373

9. Daniel Holgado (E), Kalex, +19,035

10. Albert Arenas (E), Kalex, +19,366

11. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +20,584

12. Barry Baltus (B), Kalex, +21,435

13. Senna Agius (AUS), Kalex, +22,446

14. Deniz Öncü (TR), Kalex, +23,216

15. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +23,302



WM-Stand nach 2 von 22 Rennen:

1. Manuel González, 45 Punkte. 2. Dixon 34. 3. Canet 33 . 4. Ramirez 22. 5. Senna Agius 19. 6. Vietti 16. 7. Holgado 15. 8. Baltus 14. 9. Lopez 14. 10. Moreira 13. 11. Arenas 11. 12. Binder 10. 13. Escrig 9. 14. Arbolino 8. 15. Salac 7



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 45 Punkte. 2. Boscoscuro 34. 3. Forward 9.