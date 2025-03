Intact-Pilot Gonzalez (2.): «Müssen daraus lernen»

Manuel Gonzalez (Intact GP) belegte im Moto2-Rennen in Argentinien Rang 2. Gegen den überragenden Jake Dixon hatte er kein Rezept. Für den Sieg fehlten Details, für die Meisterschaft holte er dennoch wichtige Punkte.

Intact-Pilot Manuel Gonzalez hatte beim Saisonstart in Buriram ein perfektes Wochenende. Er gewann den Grand Prix und verließ Thailand glücklich und zufrieden mit 25 Punkten im Gepäck. In Argentinien wollte er dort anschliessen, wo er vor zwei Wochen aufgehört hatte, was ihm zunächst gelang – sowohl im Zeittraining am Freitag als auch im Qualifying am Samstag war er der Schnellste. Mit der Pole-Position hatte er sich für den Grand Prix am Sonntag in die beste Ausgangslage gebracht.

Im Rennen wurde Gonzalez bereits in Kurve 1 von Jake Dixon (Marc VDS) überholt – der Brite hatte es eilig an diesem Tag. In Runde 2 ging auch noch Filip Salac, der Teamkollege von Dixon, an Gonzalez vorbei. Der Spanier blieb cool und holte sich Platz 2 in der nächsten Runde zurück. Danach fuhr Dixon eine schnellste Runde nach der anderen, er war dieses Mal in Termas de Rio Hondo unschlagbar.

Gonzalez fuhr eine konstante Pace, wurde Zweiter und hatte im Ziel 3,559 sec Rückstand auf Dixon. Sein Vorsprung auf den Drittplatzierten Celestino Vietti betrug komfortable 6,6 sec.

«Ich bin glücklich über den zweiten Platz, ich fuhr ein starkes Rennen. Aber ich war hier mehr am Limit als in Thailand», erklärte Gonzalez in der anschließenden Pressekonferenz. «Ich hatte nicht das volle Vertrauen in das Bike, hatte aber trotzdem ein gutes Gefühl. Ich fuhr meine Linien und konnte meinen Bremsstil einsetzen. Ich versuchte, in jeder Kurve einige Zehntelsekunden zu finden und meinen Fahrstil anzupassen. Die Bedingungen und der Grip waren im Vergleich zum Samstag etwas anders. Es war nicht einfach zu verstehen, aber ich konnte weitere Erfahrung für die lange Meisterschaft sammeln. Wir werden noch viele verschiedene Rennen mit unterschiedlichen Bedingungen haben. Ich bin happy mit meinem Resultat und meinem Bike – wir werden weiterarbeiten.»

In der Weltmeisterschaft liegt Gonzalez nach zwei Rennen mit 45 Punkten auf Platz 1. Der zweitplatzierte Dixon hat 11 Punkte Rückstand. «Wir haben unser Bestes gegeben, auch wenn uns heute einige kleine Details fehlten, um mit Jake um den Sieg zu kämpfen», sagte der 22-Jährige. «Aber wir müssen aus dieser Situation lernen und ich muss es besser umsetzen, meinen Fahrstil anzupassen. Wir stehen erst am Anfang der Meisterschaft und müssen in jedem Rennen so viele Punkte wie möglich holen. Wir müssen unsere Gegner jederzeit unter Druck setzen.»

Ergebnisse Moto2 Las Termas, Rennen (16. März):

1. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, 21 Runden in 35:48,793 min

2. Manuel González (E), Kalex, +3,559 sec

3. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +10,166

4. Arón Canet (E), Kalex, +10,611

5. Marcos Ramirez (E), Kalex, +11,009

6. Darry Binder (ZA), Kalex, +14,409

7. Alex Escrig (E), Forward, +16,673

8. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +17,373

9. Daniel Holgado (E), Kalex, +19,035

10. Albert Arenas (E), Kalex, +19,366

11. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +20,584

12. Barry Baltus (B), Kalex, +21,435

13. Senna Agius (AUS), Kalex, +22,446

14. Deniz Öncü (TR), Kalex, +23,216

15. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +23,302

WM-Stand nach 2 von 22 Rennen:

1. Manuel González, 45 Punkte. 2. Dixon 34. 3. Canet 33 . 4. Ramirez 22. 5. Senna Agius 19. 6. Vietti 16. 7. Holgado 15. 8. Baltus 14. 9. Lopez 14. 10. Moreira 13. 11. Arenas 11. 12. Binder 10. 13. Escrig 9. 14. Arbolino 8. 15. Salac 7



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 45 Punkte. 2. Boscoscuro 34. 3. Forward 9.