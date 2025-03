Pechvogel Sergio Garcia muss auch Austin-GP auslassen

Sergio Garcia (Boscoscuro) wird auch das dritte Moto2-Rennen der Saison 2025 in Austin verpassen. Er musste sich in Barcelona einer neuerlichen Operation unterziehen.

Moto2-Pilot Sergio Garcia hatte alles andere als einen guten Saisonstart. Beim IRTA-Test in Jerez Mitte Februar brach sich der Fahrer des Weltmeisterteams MSI am letzten Tag bei einem Sturz die rechte Mittelhand. Garcia begab sich danach in Barcelona unters Messer des Spezialisten Dr. Xavier Mir. Der Eingriff verlief nach Plan, den Saisonauftakt in Thailand musste er aber auslassen.

Der Spanier, der am 22. März seinen 22. Geburtstag feierte, ging fest davon aus, dass er beim zweiten Saisonrennen in Argentinien an den Start gehen kann – doch es kam anders: Der eigentliche Routinecheck im Medical Center von Termas de Rio Hondo überstand Garcia überraschenderweise nicht – er wurde für «Unfit» erklärt.

Mittlerweile steht fest, dass Garcia auch das dritte Rennen am kommenden Wochenende in Austin verpassen wird, weil er seine verletzte Hand erneut operieren lassen musste. «Nach meiner Rückkehr aus Argentinien unterzog ich mich einer medizinischen Untersuchung, um den Zustand des Bruchs in meiner rechten Hand zu überprüfen. Nach einem Gespräch mit Dr. Mir entschied er, dass es am besten sei, erneut zu operieren und eine andere Methode anzuwenden», erklärte Garcia in einem Post auf seinem Instagram-Kanal. «Ich kann deshalb in Austin nicht dabei sein, aber wir werden beim Rennen in Katar gestärkt und motivierter denn je zurück sein.»

In Thailand und Argentinien wurde Garcia von MSI-MotoE-Pilot Oscar Gutierrez vertreten. Bei seinen beiden Einsätzen konnte der 25-Jährige keine Glanzpunkte setzen – er belegte die Ränge 25 und 22. In Austin wird der Spanier somit erneut eine Chance bekommen.

Sergio Garcia gehört 2025 in der mittleren Kategorie der Motorrad-Weltmeisterschaft eigentlich zu den Titelanwärtern. Mit drei verpassten Rennen, fehlenden Rennkilometern und null Punkten auf seinem Konto wird es für ihn in der hart umkämpften Moto2-WM schwierig werden, den Rückstand auf seine Konkurrenten aufzuholen. 2024 führte er die WM zeitweise an, am Ende wurde es für Garcia Gesamtrang 4.