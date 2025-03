David Alonso (Kalex): Wann geht ihm der Knopf auf?

Moto2-Rookie David Alonso tut sich mit der Anpassung an die für ihn neue Kategorie noch schwer. Nach zwei Saisonrennen steht er mit null Punkten da. Gelingt dem Moto3-Weltmeister in Austin ein Schritt nach vorne?

2024 war David Alonso in der Moto3-WM der dominierende Fahrer. Mit unglaublichen 14 Siegen wurde der Kolumbianer überlegen Weltmeister. Auf den zweitplatzierten Daniel Holgado hatte er am Ende der Saison 165 Punkte Vorsprung. Bereits Anfang September stand fest, dass er innerhalb des Aspar-Teams von Jorge Martinez für 2025 in die Moto2 aufsteigen würde. Die Erwartungen an den 18-Jährigen waren groß, er wurde schon mit einem Pedro Acosta verglichen.

Bislang tut sich Alonso noch schwer, sich an das Kalex-Bike und die mittlere Kategorie der Motorrad-Weltmeisterschaft anzupassen. Bei den Vorsaisontests meinte er zum Beispiel in Jerez, dass er auf dem Bike noch zu viel nachdenken würde und zu verkrampft sei. Beeinträchtigt wurde seine Saisonvorbereitung durch einen Trainingssturz Ende Januar, bei dem er sich die rechte Schulter auskugelte.

In den ersten beiden Saisonrennen in Thailand und Argentinien erreichte der Moto2-Rookie nur die Ränge 21 und 20. In Termas de Rio Hondo konnte er im Verlauf des Wochenendes sein Gefühl auf dem 765-ccm-Bike kontinuierlich verbessern, im Rennen hatte er dann wieder zu kämpfen. «All das gute Gefühl, das ich an diesem Wochenende hatte, konnte ich im Rennen nicht wiederfinden», war er nach dem Grand Prix enttäuscht. «Ich konnte nicht hart bremsen, und wenn ich beschleunigte, kam ich nicht vom Fleck. Ich habe nur versucht, eine konstante Pace zu halten und an den Fahrern vor mir dranzubleiben.»

Dass Alonso ein Ausnahmetalent ist, ist unbestritten – es ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis ihm in der für ihn neuen Klasse sprichwörtlich der Knopf aufgeht. Einem, dem dies schon gelang, ist sein Teamkollege und Moto3-Vizeweltmeister Daniel Holgado. Der Spanier erzielte in Thailand und Argentinien die Ränge 8 und 9 – in der WM-Tabelle liegt er derzeit mit 15 Punkten auf dem starken 7. Platz. Die Rookie-of-the-Year-Wertung führt er überlegen an.

Die nächste Chance bekommt Alonso vom 28. bis 30. März in Austin. Dort konnte er 2024 das Moto3-Rennen gewinnen. Es wird sich zeigen, ob ihm auf der langen und kräfteraubenden Strecke ein Schritt nach vorne gelingt. Ansonsten bleibt nur zu hoffen, dass es ihm nicht so ergeht wie Jaume Masia, dem Moto3-Weltmeister von 2023 – nach seinem Wechsel in die Moto2-WM verschwand dieser in der Versenkung und belegte 2024 nur den 28. Gesamtrang.

Ergebnisse Moto2 Las Termas, Rennen (16. März):

1. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, 21 Runden in 35:48,793 min

2. Manuel González (E), Kalex, +3,559 sec

3. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +10,166

4. Arón Canet (E), Kalex, +10,611

5. Marcos Ramirez (E), Kalex, +11,009

6. Darry Binder (ZA), Kalex, +14,409

7. Alex Escrig (E), Forward, +16,673

8. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +17,373

9. Daniel Holgado (E), Kalex, +19,035

10. Albert Arenas (E), Kalex, +19,366

11. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +20,584

12. Barry Baltus (B), Kalex, +21,435

13. Senna Agius (AUS), Kalex, +22,446

14. Deniz Öncü (TR), Kalex, +23,216

15. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +23,302

WM-Stand nach 2 von 22 Rennen:

1. Manuel González, 45 Punkte. 2. Dixon 34. 3. Canet 33. 4. Ramirez 22. 5. Senna Agius 19. 6. Vietti 16. 7. Holgado 15. 8. Baltus 14. 9. Lopez 14. 10. Moreira 13. 11. Arenas 11. 12. Binder 10. 13. Escrig 9. 14. Arbolino 8. 15. Salac 7



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 45 Punkte. 2. Boscoscuro 34. 3. Forward 9.