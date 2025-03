Aron Canet biss die Zähne zusammen und wurde belohnt

Moto2-Ass Aron Canet (Fantic) fuhr beim Argentinien-GP mit starken Schmerzen auf Rang 4. Nach einem schweren Highsider im Zeittraining am Freitag musste sich der Spanier durch das Wochenende kämpfen.

Für Aron Canet (Fantic) begann das Argentinien-Wochenende schmerzhaft. Im Zeittraining am Freitag hatte er sechs Minuten vor dem Ende in Kurve 11 einen heftigen Highsider. Er fasste sich sofort an die linke Schulter und richtete sich schmerzverzerrt auf. Befürchtungen kamen auf, dass der Moto2-Titelanwärter das Rennen in Termas de Rio Hondo verletzungsbedingt auslassen muss. Eine Untersuchung im medizinischen Zentrum ergab jedoch keine ernsthaften Verletzungen, so dass Canet sein Wochenende fortsetzen konnte.

Die weiteren Sessions in Südamerika sollten für den 25-Jährigen schmerzhaft werden, denn dieselbe Schulter wurde bereits bei einem heftigen Sturz während des Vorsaisontests in Jerez in Mitleidenschaft gezogen. Zwar erlitt der Kalex-Pilot auch dort keine Brüche, doch der Crash ging bei Canet alles andere als spurlos vorbei – in Thailand fuhr er dennoch unter Schmerzen auf Rang 2.

Zurück zum Argentinien-GP: Der Spanier erreichte im Qualifying am Samstag Startplatz 10. Im Grand Prix am Sonntag erwischte er einen guten Start und konnte sich bereits in der ersten Runde auf Position 5 vorarbeiten. Im siebten Umlauf ging Canet mit einem aggressiven Manöver an Filip Salac vorbei, eine Runde später schnappte er sich Marcos Ramirez. Er war somit Dritter, vor ihm fuhren mit Respektabstand Jake Dixon und Manuel Gonzalez – die beiden waren für Canet an diesem Tag außer Reichweite.

Der Fantic-Pilot konnte sich lange auf dem dritten Platz halten, hinter ihm stürmte jedoch Celestino Vietti heran. In Runde 13 war es dann so weit – der Italiener kassierte Canet ein. Dieser konterte zwei Runden später, als Vietti einen Hinterradrutscher hatte. Die beiden lieferten sich danach weiterhin ein enges Duell – mit dem besseren Ende für Vietti, der vier Zehntelsekunden vor Canet die Ziellinie überquerte.

Canet fuhr nach dem Rennen erschöpft und mit starken Schmerzen in seine Box zurück. «Es war ein hartes Rennen mit vielen Schmerzen, bei dem ich meinen Kampfgeist unter Beweis stellen musste», so das Resümee des Vizeweltmeisters. «Ich hatte starke Schmerzen in den Unterarmen, dem Trapezmuskel und der linken Schulter. Wir nehmen die Stärke, die wir gezeigt haben, mit und wollen in Austin mehr.»

Canet hat elf Tage Zeit, um sich zu erholen, bevor es am 28. März auf dem Circuit of The Americas mit dem FP1 weitergeht. Nach zwei Rennen liegt er in der Gesamtwertung mit 33 Punkten auf Rang 3 und hat 12 Punkte Rückstand auf WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP). Dass der aus Corbera stammende Fahrer ein Titelfavorit ist, hat er vor allem am Ende der letzten Saison und in den Wintertests unter Beweis gestellt – ein 100 Prozent fitter Aron Canet ist auf der Rennstrecke schwer zu schlagen.

Ergebnisse Moto2 Las Termas, Rennen (16. März):

1. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, 21 Runden in 35:48,793 min

2. Manuel González (E), Kalex, +3,559 sec

3. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +10,166

4. Arón Canet (E), Kalex, +10,611

5. Marcos Ramirez (E), Kalex, +11,009

6. Darry Binder (ZA), Kalex, +14,409

7. Alex Escrig (E), Forward, +16,673

8. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +17,373

9. Daniel Holgado (E), Kalex, +19,035

10. Albert Arenas (E), Kalex, +19,366

11. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +20,584

12. Barry Baltus (B), Kalex, +21,435

13. Senna Agius (AUS), Kalex, +22,446

14. Deniz Öncü (TR), Kalex, +23,216

15. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +23,302

WM-Stand nach 2 von 22 Rennen:

1. Manuel González, 45 Punkte. 2. Dixon 34. 3. Canet 33. 4. Ramirez 22. 5. Senna Agius 19. 6. Vietti 16. 7. Holgado 15. 8. Baltus 14. 9. Lopez 14. 10. Moreira 13. 11. Arenas 11. 12. Binder 10. 13. Escrig 9. 14. Arbolino 8. 15. Salac 7



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 45 Punkte. 2. Boscoscuro 34. 3. Forward 9.