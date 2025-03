Rookie Daniel Holgado (Kalex) mit steiler Lernkurve

Moto2-Rookie Daniel Holgado zeigte in den ersten beiden Saisonrennen in Thailand und Argentinien starke Leistungen. Mit seinen zwei Top-10-Resultaten führt er auch die Rookie-of-the-Year-Wertung überlegen an.

Daniel Holgado wurde 2024 in der Moto3-WM Vizeweltmeister. Gegen den überlegenen David Alonso hatte er keine Chance – in der Gesamtwertung hatte der Kolumbianer am Ende der Saison 165 Punkte Vorsprung.

Aufgrund ihrer starken Leistungen in der kleinsten Klasse der Motorrad-WM wurden die beiden – neben Collin Veijer und Ivan Ortola – in die Moto2-WM befördert. Dort sind Holgado und Alonso in diesem Jahr Teamkollegen im Aspar-Team von Jorge Martinez.

Während Moto3-Weltmeister Alonso noch damit zu kämpfen hat, sich an die für ihn neue Kategorie zu gewöhnen und er nach zwei Rennen null Punkte auf dem Konto hat, scheint Holgado in der Moto2 bereits angekommen zu sein. Der Spanier erzielte in Thailand und Argentinien die Ränge 8 und 9 – in der WM-Tabelle liegt er derzeit mit 15 Punkten auf dem 7. Platz. Die Rookie-of-the-Year-Wertung führt er überlegen an – von den Klassen-Neulingen konnte neben Holgado bislang nur Supersport-Weltmeister Adrian Huertas Punkte (2) einfahren.

Der 19-Jährige kommt mit dem 765-ccm-Bike gut zurecht und er lernt schnell. In Termas de Rio Hondo ging Holgado aus der fünften Reihe ins Rennen und erwischte einen guten Start. Er konnte kontinuierlich Positionen gut machen und erzielte sein zweites Top-10-Resultat in der Saison 2025. «Ich bin sehr glücklich über dieses zweite Rennen und darüber, wieder in den Top-10 gelandet zu sein. Ich habe ein weiteres Ziel erreicht, das Rennen beendet und dazugelernt – ich habe es genossen», freute er sich. «Wir haben ein gutes Ergebnis erreicht, worüber ich sehr glücklich bin. Ich verlasse Argentinien mit einem guten Gefühl und freue mich auf mehr.»

Holgado hat sich in beiden Saison-Rennen routiniert verhalten, er blieb ruhig und war vor allem schnell. Bereits bei den Vorsaisontests machte er Runde um Runde Fortschritte – seine Lernkurve ist steil. Auch in seinen drei Jahren in der Moto3-WM konnte sich der aus Alicante stammende Fahrer kontinuierlich steigern. In seiner Rookie-Saison im Jahr 2022 belegte er dort im KTM-Ajo-Team Gesamtrang 10, 2023 war er WM-Fünfter und 2024 holte er sich den Vize-WM-Titel.

Vom 28. bis 30. März findet in Austin das nächste Rennwochenende statt. 2024 konnte Holgado dort mit dem Moto3-Bike den zweiten Platz erzielen. Wenn ihm die Anpassung an die Kalex weiterhin so gut gelingt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er sein erstes Moto2-Podest holen wird.

Ergebnisse Moto2 Las Termas, Rennen (16. März):

1. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, 21 Runden in 35:48,793 min

2. Manuel González (E), Kalex, +3,559 sec

3. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +10,166

4. Arón Canet (E), Kalex, +10,611

5. Marcos Ramirez (E), Kalex, +11,009

6. Darry Binder (ZA), Kalex, +14,409

7. Alex Escrig (E), Forward, +16,673

8. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +17,373

9. Daniel Holgado (E), Kalex, +19,035

10. Albert Arenas (E), Kalex, +19,366

11. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +20,584

12. Barry Baltus (B), Kalex, +21,435

13. Senna Agius (AUS), Kalex, +22,446

14. Deniz Öncü (TR), Kalex, +23,216

15. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +23,302

WM-Stand nach 2 von 22 Rennen:

1. Manuel González, 45 Punkte. 2. Dixon 34. 3. Canet 33. 4. Ramirez 22. 5. Senna Agius 19. 6. Vietti 16. 7. Holgado 15. 8. Baltus 14. 9. Lopez 14. 10. Moreira 13. 11. Arenas 11. 12. Binder 10. 13. Escrig 9. 14. Arbolino 8. 15. Salac 7



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 45 Punkte. 2. Boscoscuro 34. 3. Forward 9.