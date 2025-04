Tony Arbolino nach Platz 2: «Jetzt will ich gewinnen»

Tony Arbolino (Boscoscuro) holte in Austin mit Rang 2 das erste Moto2-Podium für sein neues Team BLU CRU Pramac Yamaha. «Tiger Tony» hat jetzt Blut geleckt und möchte in Katar noch mehr erreichen.

Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha) ging wie die meisten anderen Piloten mit Regenreifen in das Moto2-Rennen in Austin. Von Startplatz 7 hatte der Boscoscuro-Fahrer von Beginn an einen ordentlichen Vorwärtsdrang – nach einigen Kurven auf der nassen Strecke lag der Italiener bereits auf Rang 4. Vor ihm lagen Jake Dixon (Marc VDS), Alonso Lopez (HDR Heidrun) und Barry Baltus (Fantic). Die Entscheidung für Regenreifen erwies sich als goldrichtig, denn die sechs Fahrer, die auf Slicks unterwegs waren, wurden im ersten Umlauf bis ans Ende des Feldes durchgereicht.

Arbolino kam mit den schwierigen Bedingungen sehr gut zurecht, in der vierten Runde lag er bereits auf Rang 3. Dixon führte das Feld mit über 2,4 sec vor Lopez an. Der Spanier und Arbolino lieferten sich danach einen harten Kampf um Position 2 – die beiden wechselten ständig die Positionen. «Tiger Tony» konnte sich dann schlussendlich von Lopez absetzen. Drei Runden vor Schluss fuhr Arbolino die schnellste Rennrunde – der Rückstand auf Dixon, der zwischenzeitlich auf über sieben Sekunden angewachsen war, konnte er im Finish auf fünf Sekunden verringern. Im Ziel hatte Arbolino 4,148 sec Rückstand auf den in Austin unschlagbaren Dixon. Rang 2 bedeutete sein erstes Moto2-Podium mit seinem neuen Team.

«Das ist ein fantastisches Ergebnis am Ende eines sehr kniffligen Rennens. Im Regen weiß man nie genau, welche Bedingungen auf einen zukommen, und ein kleiner Fehler kann zu einem Sturz führen», sagte Arbolino. «Aber aus dem Training am Freitag wusste ich, dass ich im Nassen eine starke Pace habe und an der Spitze kämpfen kann. Ich versuchte von Beginn an zu pushen. Ich hatte einen guten Start, brauchte aber etwas zu lange, um Alonso Lopez zu überholen. Als ich mich auf Platz zwei schob, sah ich, dass Jake Dixon bereits eine Lücke herausgefahren hatte, die ich nicht mehr schließen konnte. Gratulation an ihn und sein Team, das ich sehr gut kenne.» Arbolino fuhr die letzten drei Jahre für das Marc-VDS-Team und wurde 2023 mit der belgischen Truppe Vizeweltmeister.

«Dieser zweite Platz ist eine großartige Leistung und das Ergebnis eines wirklich positiven Wochenendes, an dem wir unsere Wettbewerbsfähigkeit gezeigt haben», so der 24-Jährige. «Ich hatte auf ein trockenes Rennen gehofft, um meinen Speed unter allen Bedingungen unter Beweis zu stellen, aber jetzt glaube ich, dass Katar der perfekte Ort ist, um das zu tun. Dieses Podium war das erste große Ziel für mich und das Team BLU CRU Pramac Yamaha. Jetzt, wo wir es erreicht haben, will ich gewinnen. Ich möchte dem gesamten Team danken – Paolo Campinoti, Gino Borsoi, Alex De Angelis, meinem Teamchef Luca Capocchiano und allen Teammitgliedern. Es war ein unglaublicher Tag.»

In der Gesamtwertung liegt Tony Arbolino nach drei Rennen mit 28 Punkten auf Rang 5. Bleibt noch die Leistung von Teamkollege Izan Guevara hervorzuheben – dieser stürmte von Startplatz 26 auf Rang 5 nach vorne.

Ergebnisse Moto2 COTA, Rennen (30. März):

1. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, 16 Runden in 37:24,220 min

2. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +4,148 sec

3. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +12,685

4. Aron Canet (E), Kalex, +28,375

5. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +30,290

6. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +31,916

7. Barry Baltus (B), Kalex, +32,640

8. Dani Holgado (E), Kalex, +32,685

9. Mario Aji (RI), Kalex, +33,466

10. Collin Veijer (NL), Kalex, +35,429

11. Marcos Ramirez (E), Kalex, +36,724

12. Oscar Gutierrez (E), Boscoscuro, +39,976

13. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +43,089

14. David Alonso (COL), Kalex, +43,139

15. Alex Escrig (E), Forward, +44,390

WM-Stand nach 3 von 22 Rennen:

1. Jake Dixon 59. 2. Canet 46. 3. Gonzalez 45. 4. Lopez 30. 5. Arbolino 28. 6. Ramirez 27. 7. Baltus 23. 8. Holgado 23. 9. Agius 19. 10. Vietti 16. 11.Moreira 13. 12. Guevara 12. 13. Arenas 11. 14. Binder 10. 15. Ortola 10.



Konstrukteurs-WM:

1. Boscoscuro 59. 2. Kalex 58. 3. Forward 10.