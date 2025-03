Moto2: Gresini Racing 2025 mit schwieriger Aufgabe

Albert Arenas und Darryn Binder halten in der Moto2-Saison 2025 die Farben von Gresini Racing hoch. Bislang gelingt ihnen das mit mäßigem Erfolg. WM-Rang 3 von Manuel Gonzalez aus 2024 wird schwer zu erreichen sein.

Als am 19. Januar dieses Jahres das Gresini-Racing-Moto2-Team in Imola die Fahrer und Bikes für die Saison 2025 präsentierte, gab es einige Neuerungen. Mit dem Südafrikaner Darryn Binder hatte sich die italienische Truppe einen Ersatz für den WM-Dritten 2024 Manuel Gonzalez geholt, der zum deutschen Intact-GP-Team wechselte. Mit Albert Arenas, der das letzte Jahr auf Rang 14 beendete, bestreitet Gresini 2025 die zweite Saison.

Auf den Kalex-Rennern von Arenas und Binder prangt in diesem Jahr großflächig der Name Italjet. Der etablierte italienische Roller-Hersteller löste QJ Motor als Hauptsponsor ab. Dass die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Konzern beendet wurde, überraschte allerdings nicht. Nach einem Eklat beim Japan-GP in Motegi hatte Gresini bei noch vier ausstehenden Events sämtliche QJ-Aufkleber entfernt und die Saison ohne offiziellen Titelsponsor zu Ende gebracht.

Nach zwei Rennen belegen Arenas und Binder in der WM-Tabelle die Ränge 11 und 12. Arenas bewegte sich in Thailand und Argentinien im hart umkämpften Moto2-Feld im Mittelfeld – er wurde Elfter und Zehnter. Der Moto3-Weltmeister von 2020 kommt mit hohen Erwartungen nach Austin, wo am kommenden Wochenende auf dem Circuit of the Americas der nächste Grand Prix stattfindet. «Austin: eine ziemlich spezielle Strecke – lang und mit vielen harten Bremszonen, was im Moment meine Stärke ist», meinte der 28-Jährige. «Ich werde mich darauf konzentrieren, die gleichen Aspekte zu verbessern, an denen wir in Thailand und Argentinien gearbeitet haben. Wir wollen viel mehr erreichen, denn unser Potenzial ist größer als das, was wir bisher gezeigt haben.» Arenas befindet sich mittlerweile in seinem fünften Jahr in der Moto2-WM. In die Top-Regionen konnte er bislang nicht vordringen. 2022 war sein bestes Jahr, als er in der Gesamtwertung Rang 12 belegte. 2023 konnte er in Barcelona seinen einzigen Podestplatz in der mittleren Kategorie erzielen.

Darryn Binder zeigte in Termas de Rio Hondo mit Platz 6 ein starkes Rennen und eine deutliche Steigerung im Vergleich zu Buriram, als er 17. wurde. «Nach einem positiven Wochenende in Argentinien freue ich mich sehr auf die Reise nach Texas. Das Ziel wird sein, die kleinen Dinge weiter zu verbessern», so der jüngere Bruder von MotoGP-Ass Brad Binder. «Ich freue mich sehr auf die superlange Strecke in Texas mit ihren vielen Kurven. Es wird sehr wichtig sein, mit dem Bike eine Abstimmung zu finden, die auf diesem Streckenlayout gut funktioniert.»

Binder hat zwei wenig erfolgreiche Jahre im Intact-GP-Team hinter sich, in denen er nur die Gesamtränge 20 und 19 belegte. Sein bestes Ergebnis in der Moto2-Klasse erzielte der 27-Jährige 2024 in Indonesien mit Rang 5. Binder und Arenas werden sich in den nächsten Rennen ordentlich steigern müssen, wenn sie im Moto2-Titelkampf 2025 eine Rolle spielen wollen.