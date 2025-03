Austin, Zeittraining: Jake Dixon meilenweit voraus

Im Zeittraining der Moto2-Klasse in Austin sorgte Jake Dixon für die Bestzeit. Auf Platz 2 und 3 folgten Tony Arbolino und Alonso Lopez. Manuel Gonzalez (Intact GP) stürzte und schaffte als 26. den Einzug ins Q2 nicht.

Auf die 40 Minuten freies Training am Freitagvormittag folgt in der Moto2-Klasse am Nachmittag das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den schnellsten 14 Fahrern gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-4 ins Q2 aufsteigen.

Im nassen FP1 am Freitagmorgen auf dem Circuit of the Americas war Marc-VDS-Pilot Jake Dixon mit 2:19,359 min der Schnellste. Auf den Rängen 2 und 3 folgten Joe Roberts (American Racing) und Deniz Öncü (KTM Ajo).

Am Freitagnachmittag regnete es immer noch leicht – die Strecke war nass. Nach sieben Minuten des Zeittrainings war es wieder der Argentinien-Sieger, der sich mit 2:22,778 min an die Spitze setzte. Dixon präsentiert sich bislang auch in Austin in einer blendenden Verfassung.

Die Top-3 nach zehn Minuten: Alonso Lopez (1:19,415 min), Jake Dixon (+0,731) und Tony Arbolino (+0,964). Intact-Pilot Manuel Gonzalez lag zu diesem Zeitpunkt nur auf Rang 26, Teamkollege Senna Agius war Fünfter.

Zur Hälfte des 40-minütigen Zeittrainings setzte sich wieder Dixon mit 2:18,737 min an die Spitze. Fantic-Pilot Aron Canet war zu diesem Zeitpunkt Elfter.

19 Minuten vor dem Ende stürzte der WM-Führende Manuel Gonzalez in der langsamen Kurve 12 – er blieb unverletzt und fuhr sein leicht ramponiertes Bike zurück in die Box. Zu diesem Zeitpunkt lag der Spanier nur an der 20. Stelle und war für das Q2 nicht qualifiziert. Dixon verbesserte sich in der Zwischenzeit auf 2:18,648 min und lag damit 0,767 sec vor Lopez.

Es hatte dann zwar aufgehört zu regnen, aber die Strecke trocknete nur sehr langsam auf. Die Fahrer bleiben deshalb auf Regenreifen. Dixon pushte weiter und hatte auch einige kritische Momente – er blieb aber jedes Mal sitzen. Seine Bestzeit konnte er dennoch auf 2:18,554 sec verbessern.

In den letzten fünf Minuten der Session wurde es nochmal hektisch und alle gingen nochmal auf Zeitenjagd. Tony Arbolino konnte sich auf Platz 2 setzen, Forward-Pilot Alex Escrig auf Rang 5. Dixon verbesserte seine Zeit ein weiteres mal auf 2:18,501 min.

An die Zeit des Briten kam niemand mehr heran. Tony Arbolino hatte als Zweiter 0,601 sec Rückstand. Der Drittplatzierte Alonso Lopez lag 0,914 sec zurück.

Den direkten Einzug ins Q2 schafften: Dixon, Arbolino, Lopez, Holgado, Vietti, Escrig, Baltus, Ramirez, Gutierrez, Kunii, Canet, van den Goorbergh, Agius und Aji.

Moto2-Rookie Daniel Holgado zeigte als Vierter erneut eine starke Leistung. Sein Teamkollege David Alonso wurde nur 25. Ein Platz dahinter: der WM-Führende Manuel Gonzalez. Der Intact-Pilot erlebte einen rabenschwarzen Tag, am Samstag muss er im Q1 antreten und dort versuchen, sich für das Q2 zu qualifizieren. Sein Teamkollege Senna Agius belegte Position 13.

Aron Canet schaffte als Elfter den direkten Einzug ins Q2. Für eine kleine Sensation sorgte erneut Forward-Pilot Alex Escrig als Sechster. Im Argentinien-GP erzielte der Spanier den starken siebten Rang.

Ergebnisse Moto2 COTA, Zeittraining:

1. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, 2:18,501 min

2.Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +0,601 sec

3. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,914 sec

4. Dani Holgado (E), Kalex, +1,428

5. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +1,529

6. Alex Excriq (E), Forward, +1,710

7. Barry Baltus (B), Kalex, +1,735

8. Marco Ramirez (E), Kalex, +1,902

9. Oscar Gutierrez (E), Boscoscuro, +2,109

10. Yuki Juni (J), Kalex, +2,111

11. Aron Canet (E), Kalex, +2,151

12. Zonta van der Goorbergh, (NL), Kalex, +2,182

13. Senna Agius (AUS), Kalex, +2,185

14. Mario Aji (RI), Kalex, 2,237