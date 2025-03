Moto2, Austin: Jake Dixon 1. – Gonzalez verzockt sich

Jake Dixon fuhr im nassen Moto2-Rennen in Austin überlegen zum Sieg. Tony Arbolino wurde Zweiter, Alonso Lopez belegte Rang 3. Intact-GP-Pilot Manuel Gonzalez wurde auf Slicks nur 22. Der Spanier wurde sogar überrundet.

Jake Dixon (Marc VDS) gewann das Moto2-Rennen in Austin im Regen überlegen. Auf Rang 2 und 3 landeten Tony Arbolino (Pramac Yamaha) und Alonso Lopez (HDR Heidrun). WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP) verzockte sich bei der Reifenwahl – mit Slicks landete er auf Rang 22 und wurde sogar überrundet.

Doch alles der Reihe nach: Während die Moto3-Piloten ihr Rennen im Trockenen absolvieren konnten, fing es wenige Minuten vor dem Start des Moto2-Rennnens an zu regnen. Die Strecke war somit nass. In der Sighting-Lap hatten die Fahrer der mittleren Kategorie die Möglichkeit, sich die Bedingungen auf dem Circuit of the Americas anzusehen. In der Startaufstellung herrschte hektisches Treiben und die Teams wechselten auf Regenreifen – bis auf sechs Fahrer: Manuel Gonzalez, Senna Agius, Joe Roberts, Albert Arenas, Diogo Moreira und Filip Salac. Unglaublich: Es war das erste Regenrennen auf der texanischen Strecke für die Moto2-WM.

Jake Dixon startete von der Pole-Position in den Moto2-Grand-Prix. Der Brite zeigte an diesem Wochenende in allen Sessions und bei allen Bedingungen – ob nass oder trocken – einen beeindruckenden Speed. Den Flow konnte der Argentinien-Sieger aus Südamerika nach Texas mitnehmen. Intact-GP-Pilot Manuel Gonzalez ging von Startplatz 2 ins Rennen. Fantic-Pilot Barry Baltus komplettierte als Dritter die erste Startreihe.

Zu Beginn stürmte Jake Dixon davon. Gonzalez, der auf Slicks unterwegs war, fiel auf Position 23 zurück. Nach der ersten Runde hatten die sechs mutigen Slick-Fahrer über 20 Sekunden Rückstand.

Die Top-5 in Runde 2: Dixon, Alonso Lopez, Barry Baltus, Tony Arbolino und Aron Canet. Die Entscheidung für Regenreifen erwies sich zu diesem Zeitpunkt als goldrichtig.

Tony Arbolino kam mit den schwierigen Bedingungen sehr gut zurecht. In der vierten Runde lag der Pramac-Yamaha-Fahrer bereits auf Rang 3. Dixon führte das Feld mit über 2,4 sec vor Lopez an. Alonso als 23. hatte bereits über eineinhalb Minuten Rückstand.

Lopez und Arbolino lieferten sich einen harten Kampf um Position 2 – die beiden Boscoscuro-Fahrer wechselten ständig die Positionen. Dixon lag zu diesem Zeitpunkt schon fast vier Sekunden vorne – er fuhr pro Runde 0,8 sec schneller als die beiden Streithähne hinter ihm. Die sechs Fahrer auf Trockenreifen lagen bereits 2 Minuten zurück und standen kurz vor ihrer Überrundung. Salac gab auf und fuhr frustriert in die Box zurück.

Nach einer schnellsten Rennrunde von Dixon war es in Runde 8 so weit: Der Brite überrundete Moreira, Agius und seinen härtesten Konkurrenten im Titelkampf, Manuel Gonzalez.

Der Regen ließ nach und zur Halbzeit des Rennens gab es schon einige trockene Stellen auf der Strecke. Zu diesem Zeitpunkt hatte Arbolino bereits fünf Sekunden Rückstand auf den davonstürmenden Dixon. Lopez war bereits acht Sekunden zurück. Die Fantic-Piloten Baltus und Canet waren auf den Rängen 5 und 6 zu finden. Rookie Daniel Holgado fuhr erneut ein beherztes Rennen – er lag auf Rang 7. Er hatte jedoch Rookie Ivan Ortola in seinem Nacken.

Bitter: Lokalmatador Joe Roberts hatte sich im Reifenpoker ebenfalls verzockt und fuhr bei seinem Heimrennen als Letzter dem Feld hinterher.

Die Top-5 fünf Runden vor dem Ende: Dixon, Arbolino, Lopez, Vietti und Baltus. Der Marc-VDS-Pilot fuhr ein einsames Rennen und hatte bereits sechs Sekunden Vorsprung. In der Zwischenzeit hatte sich Canet seinen Teamkollegen geschnappt – als Fünfter hatte er jedoch rund 25 Sekunden Rückstand auf Dixon.

Vier Runden vor dem Ende flog KTM-Ajo-Pilot Deniz Öncü in Kurve 10 heftig ab. Sein Kalex-Bike überschlug sich mehrmals, er blieb zum Glück unverletzt. Die gleben Flaggen wurden geschwenkt, um das Motorrad von Öncü von der Strecke zu schaffen.

Drei Runden vor Schluss fuhr Arbolino die schnellste Rennrunde – er hatte seinen Rückstand auf Dixon auf fünf Sekunden verringert. Lopez bekam Stress von hinten – Vietti kam immer näher.

Zwei Runden vor dem Ende wurden wieder die gelben Flaggen geschwenkt. Unfassbar: Vietti stürzte zuerst in Kurve 12, nahm das Rennen wieder auf und crashte unmittelbar danach in Kurve 13.

Vor der letzten Runde hatte Dixon immer noch fünf Sekunden Vorsprung auf Arbolino. Danach fuhr er sensationell zum Sieg – er gewann damit sein zweites Renen in Folge.

Ergebnisse Moto2 COTA, Rennen (30. März):

1. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, 16 Runden in 37:24,220 min

2. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +4,148 sec

3. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +12,685

4. Aron Canet (E), Kalex, +28,375

5. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +30,290

6. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +31,916

7. Barry Baltus (B), Kalex, +32,640

8. Dani Holgado (E), Kalex, +32,685

9. Mario Aji (RI), Kalex, 33,466

10. Collin Veijer (NL), Kalex, +35,429

11. Marcos Ramirez (E), Kalex, +36,724

12. Oscar Gutierrez (E), Boscoscuro, +39,976

13. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +43,089

14. David Alonso (COL), Kalex, +43,139

15. Alex Escriq (E), Forward, +44,390