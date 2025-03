Austin, Q2: Jake Dixon (Boscoscuro) regiert die Moto2

Der Sieger des letzten Moto2-WM-Laufs in Termas de Rio Hondo machte auch in Austin klar, dass man ihn auf dem Zettel haben muss: Jake Dixon holte sich die Pole vor Manuel Gonzalez aus dem deutschen Intact-Team.

Das dritte Qualifying der Moto2-Saison ging am Samstag auf dem Circuit of the Americas bei 28 Grad Außentemperatur und 46 Grad auf dem Asphalt über die Bühne. Am Freitag war Argentinien-GP-Sieger Jake Dixon (Boscoscuro) an der Spitze gelandet und somit ging er auch als einer der Favoriten in die Session auf dem 5,5 km langen Kurs in Texas.

Zur Erinnerung: Die ersten 14 Fahrer des Zeittrainings am Freitag kommen direkt in das entscheidende Q2 am Samstag. Die restlichen Piloten müssen in Q1 ran und hoffen, unter die Top-4 zu kommen, um noch ein Wörtchen um die Pole-Position mitreden zu können. Die vier glücklichen Piloten in Q1 waren Manuel Gonzalez, David Alonso, Filip Salac und Deniz Öncü.

Das Q2 begann dann mit einer ersten Richtzeit von 2:07,974 min – Filip Salac hatte seine Boscoscuro gleich auf eine starke Rundenzeit gebracht. Übrigens: Der All-Time-Lap-Record lag vor diesem Wochenende bei einer Zeit von 2:07,543 min und stammte von Fermin Aldeguer (Boscoscuro) aus dem Vorjahr. In Q1 drehte Manu Gonzalez für das deutsche Liqui Moly Intact GP Team eine neue Rekordrunde in 2:07,355 min.

Zur Halbzeit der 15-minütigen Session setzte sich Barry Baltus (Kalex) aus Belgien an die Spitze. Hinter ihm zu diesem Zeitpunkt sein Teamkollege Aron Canet und Marcos Ramirez. Die weiteren Plätze: 4. Filip Salac. 5. David Alonso. 6. Tony Arbolino. 7. Zonta van den Goorbergh. 8. Mario Aji. 9. Deniz Öncü. 10. Alonso Lopez.

Nachdem einige Piloten einen Stopp bei ihrer Crew eingelegt hatten, ging es für die 18 schnellsten Moto2-Piloten in Austin auf die finale Jagd um die Pole. Zonta van den Goorbergh setzte zwei Minuten vor dem Ende eine Ausnahmezeit auf den Asphalt. Der Niederländer fuhr hinter Baltus vorläufig auf Platz 2, doch einige Bestzeiten tauchten in den Sektoren noch auf.

Jake Dixon setzte kurz vor dem Fallen der Zielflagge die neue Bestzeit in 2:07,432 min. Auch Manuel Gonzalez konnte endlich eine starke Runde drehen, er fuhr zu diesem Zeitpunkt auf Platz 2. Dann die letzte Chance: Rookie David Alonso kommt noch auf Rang 6, Barry Baltus wirft seine Kalex in den Kies.

Die Pole-Position sicherte sich Jake Dixon für sein Marc VDS-Team, es ist die siebte Moto2-Pole für den Engländer. Hinter ihm starten Gonzalez und Baltus aus Startreihe 1 beim Red Bull GP of the Americas. Reihe 2 ging an van den Goorbergh, Canet und Alonso, die dritte Reihe besetzen Arbolino, Ramirez und Salac.

Ergebnisse Moto2 COTA, Qualifying 2 (29. März):

1. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, 2:07,432 min

2. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +0,250 sec

3. Barry Baltus (B), Kalex, +0,295

4. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +0,358

5. Aron Canet (E), Kalex, +0,374

6. David Alonso (COL), Kalex, +0,451

7. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +0,471

8. Marco Ramirez (E), Kalex, +0,511

9. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +0,542

10. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,626

11. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,823

12. Mario Aji (RI), Kalex, 0,954

13. Dani Holgado (E), Kalex, +0,984

14. Alex Escriq (E), Forward, +1,499

15. Senna Agius (AUS), Kalex, +1,542

16. Oscar Gutierrez (E), Boscoscuro, +1,821

17. Yuki Kunii (J), Kalex, +2,068

18. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +2,801