Kampf Rad an Rad geht weiter: Kalex gegen Boscoscuro

Der deutsche Chassishersteller Kalex und Konkurrent Boscoscuro aus Italien liefern sich auch weiterhin ein enges Duell um die Moto2-Vorherrschaft. SPEEDWEEK.com fragte dazu bei Kalex-Chef Alex Baumgärtel nach.

An allen drei Tagen des großen Moto2-Vorsaisontests in Jerez hatte ein ganzer Schwarm von Piloten einer Kalex die Zeitenliste angeführt. Besonders Vizeweltmeister Aron Canet (Fantic) und Manuel Gonzalez (Intact-GP) kamen herausragend mit der 2025er-Spezifikation des deutschen Chassisherstellers klar.

Die Vermutung bestätigte sich beim Saisonauftakt. In der Hitze von Buriram führte kein Weg an den Kalex-Akteuren vorbei. Mit Gonzalez, Canet und Agius wurde das Podium komplett mit Kalex-Fahrern gefeiert. Verzerrt wurde das Bild allerdings vom Ausfall des Boscoscuro-Neuzugangs Celestino Vietti, der im Kampf um Platz 2 von Senna Agius von der Piste geschubst wurde. Bester Vertreter des Fahrwerksbauers aus Italien: Jake Dixon auf Position 7.

Selbiger riss dann beim Argentinien-GP die Kontrolle an sich. Der Brite triumphierte vor Gonzalez und Vietti. Mit Canet auf Rang 4 waren die Kräfteverhältnisse zwischen den beiden Kontrahenten nahezu ausgeglichen. Interessanteste Feststellung in Las Termas: Auch die dritte Marke Forward war nun konkurrenzfähig. Alex Escrig überraschte und holte als Siebter das beste Resultat für die Italiener auf trockener Piste.

Beim dritten Grand Prix und unter wechselnden Bedingungen ging dann Boscoscuro als klarer Gewinner aus der Arena in Texas. Mit Dixon, Arbolino und Lopez standen erstmals keine Kalex-Piloten auf dem Podest.

Einmal Kalex, einmal unentschieden, einmal Boscusocuro – das schlägt sich auch in der WM-Tabelle nieder. In der Herstellerwertung sind die beiden Hauptkontrahenten nur durch einen Punkt getrennt, Boscoscuro übernahm in Austin die Führung mit jetzt 59 Punkten.

In der Fahrer-WM liegt Dixon auf der Boscoscuro der Marc-VDS-Mannschaft in Front und in den Top-6 wechseln sich je drei Racer beider Chassishersteller ab.

SPEEDWEEK.com fragte bei Kalex-Mastermind Alex Baumgärtel nach, wie seine Mannschaft die erste Phase der Moto2-WM erlebt hat. Zunächst sprach der Unternehmer und Ingenieur aus der Nähe von Augsburg das Event von Austin an: «Sich ein klares Bild in den USA zu machen, das war nicht einfach – denn durch die ständig wechselnden Bedingungen wurde es schwer greifbar. Was wir aber klar gelernt haben vom Renntag bei abtrocknender Piste ist, dass die Pirelli-Regenreifen wesentlich länger halten in der Phase, wenn es abtrocknet. Selbst als es gegen Ende nahezu trocken wurde, gab es keinen Einbruch der Reifenperformance. Damit werden wir uns auf jeden Fall noch im Detail befassen. Insofern war es auch gut, erstmals so einen Lauf mit Pirelli abzuspulen.»

Mit Blick auf die WM-Tabelle bleibt Baumgärtel guter Dinge: «Manuel Gonzalez ist extrem überzeugend und auch voller Selbstvertrauen, sehr stark. Dafür sind Canet und Roberts aktuell noch nicht da, wo wir sie gesehen hätten – wobei Aron Canet zuletzt auch angeschlagen unterwegs war. In Summe sind wir auf jeden Fall eher positiv überrascht. Sowohl das Turning der Bikes als auch den Reifenverschleiß haben wir bislang in eine gute Richtung gebracht.»

Der Kalex-Chef fügt aber hinzu: «Es ist aber auch zu früh für eine endgültige Standortbestimmung. Nach unserer Erfahrung wird es richtig spannend, wenn die WM in Europa unterwegs ist. Ab Jerez werden wir sicher wissen, wo wir stehen.»

Es wäre in jedem Fall eine große Überraschung, wenn sich 2025 eine Marke klar in Front setzen könnte. Trotz der frühen Phase stehen die Vorzeichen erneut auf einen Rad-an-Rad-Kampf bis zum Zielstrich in Valencia. Beim Kampf um die WM-Krone bei den Moto2-Herstellern könnte es auch durch den Umstieg zweier Top-Teams (MarcVDS und Pramac) auf Boscoscuro noch enger zugehen. Während 2024 noch 30 Piloten am Start waren – davon zwei mit Forward, vier auf Boscoscuro und 24 auf Kalex – stehen aktuell noch 28 Moto2-Bikes am Start. Nur noch 18 davon setzen die deutsche Kalex-Entwicklung ein.

WM-Stand nach 3 von 22 Rennen:

1. Jake Dixon 59. 2. Canet 46. 3. Gonzalez 45. 4. Lopez 30. 5. Arbolino 28. 6. Ramirez 27. 7. Baltus 23. 8. Holgado 23. 9. Agius 19. 10. Vietti 16. 11.Moreira 13. 12. Guevara 12. 13. Arenas 11. 14. Binder 10. 15. Ortola 10.



Konstrukteurs-WM:

1. Boscoscuro 59. 2. Kalex 58. 3. Forward 10.