Alonso Lopez (3.): Der Regen machte ihn glücklich

Alonso Lopez erzielte beim Moto2-Rennen in Austin sein erstes Top-3-Resultat in der Saison 2025. Der Spanier, Sieger Jake Dixon und Tony Arbolino (2.) sorgten damit für ein reines Boscoscuro-Podest.

Nach Platz 10 in Thailand und Rang 8 in Argentinien wollte es Boscoscuro-Pilot Alonso Lopez beim Red Bull Grand Prix of the Americas besser machen. Er startete gut in das Austin-Wochenende – im nassen Zeittraining am Freitag qualifizierte er sich als Dritter locker für den direkten Einzug ins Q2. Dort reichte es im Trockenen allerdings nur für Startplatz 11.

Im Rennen am Sonntag, das wieder bei nassen Bedingungen über die Bühne ging, hatte Lopez einen perfekten Start. Er stürmte von Position 11 nach vorne – nach wenigen Kurven lag er bereits auf Rang 3. Am Ende der ersten Runde schnappte er sich Barry Baltus (Kalex). Vor Lopez fuhr Jake Dixon (Boscoscuro) an der Spitze auf und davon – in der vierten Runde hatte er bereits 2,4 sec Vorsprung. Hinter Lopez stürmte Tony Arbolino (Boscoscuro) heran. Mit diesem lieferte er sich ein enges Duell um Platz 2, das schlussendlich an den Italiener ging.

Lopez fuhr danach ein solides Rennen mit einer konstanten Pace. Direkt hinter ihm kam Teamkollege Celestino Vietti immer näher. Der Fahrer der VR46-Akademie nahm sich aber zwei Runden vor dem Ende selbst aus dem Rennen, als er in der kritischen Kurve 12 stürzte.

Danach hatte Lopez wieder Ruhe – er querte mit 12,685 sec Rückstand auf Jake Dixon und knapp 16 sec Vorsprung auf Aron Canet als Dritter die Ziellinie. «Als ich sah, dass es regnete, war ich glücklich, denn wie wir am Freitag gezeigt haben, hatten wir im Nassen eine gute Pace», war Lopez erfreut. «Bei diesen Bedingungen war es leicht, Fehler zu machen. Stattdessen haben wir einen hervorragenden dritten Platz nach Hause gebracht. Jetzt müssen wir daran arbeiten, auch im Trockenen konkurrenzfähig zu sein. Es kommen nun Strecken, die ich mag und auf denen wir sehr gut abschneiden können.»

Der 23-jährige Madrilene hatte dann auch noch ein paar tröstende Worte für ein bestimmtes Crew-Mitglied parat: «Ich widme dieses Rennen meinem Mechaniker Floppy, der sich leider zu Beginn der Saison verletzt hat und diese ersten Rennen verpasst hat.»

Mit seinem dritten Platz auf dem Circuit of the Americas sorgte Alonso Lopez für ein reines Boscoscuro-Podium. Der italienische Chassis-Hersteller überholte damit Kalex in der Konstrukteurs-WM. In der Fahrer-Wertung liegt Lopez nun mit 30 Punkten auf Rang 4. Mitte April geht es in Katar weiter – dort konnte er im letzten Jahr seinen einzigen Saisonsieg 2024 feiern.

Ergebnisse Moto2 COTA, Rennen (30. März):

1. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, 16 Runden in 37:24,220 min

2. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +4,148 sec

3. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +12,685

4. Aron Canet (E), Kalex, +28,375

5. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +30,290

6. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +31,916

7. Barry Baltus (B), Kalex, +32,640

8. Dani Holgado (E), Kalex, +32,685

9. Mario Aji (RI), Kalex, +33,466

10. Collin Veijer (NL), Kalex, +35,429

11. Marcos Ramirez (E), Kalex, +36,724

12. Oscar Gutierrez (E), Boscoscuro, +39,976

13. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +43,089

14. David Alonso (COL), Kalex, +43,139

15. Alex Escrig (E), Forward, +44,390

WM-Stand nach 3 von 22 Rennen:

1. Jake Dixon 59. 2. Canet 46. 3. Gonzalez 45. 4. Lopez 30. 5. Arbolino 28. 6. Ramirez 27. 7. Baltus 23. 8. Holgado 23. 9. Agius 19. 10. Vietti 16. 11.Moreira 13. 12. Guevara 12. 13. Arenas 11. 14. Binder 10. 15. Ortola 10.



Konstrukteurs-WM:

1. Boscoscuro 59. 2. Kalex 58. 3. Forward 10.