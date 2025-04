Darryn Binder (Gresini): K.o. und schon wieder okay?

Moto2-Pilot Darryn Binder war beim letzten Event nach einem Handbruch im Qualifying nur noch Zuschauer. Doch schon am nächsten Wochenende will der Gresini-Racer beim Wüsten-GP von Katar wieder an der Startlinie stehen.

Nach einer sportlich wenig erfreulichen Saison 2024 hatten sich die Wege von Darryn Binder und der deutschen Intact-GP-Mannschaft nach nur einem Jahr wieder getrennt. Während der deutschen Struktur um Jürgen Lingg mit Manuel Gonzalez ein Volltreffer gelang, kam der jüngere Bruder von MotoGP-Athlet Brad Binder im Team von Gresini Racing unter.

Dort angekommen und wieder mit einer Kalex aktiv, zog sich der Südafrikaner bei den ersten beiden Runden zur Moto2-WM in Thailand und Argentinien im Vergleich zu 2024 deutlich besser aus der Affäre. Besonders in Südamerika konnte Binder überzeugen – dort hielt die Startnummer 15 am ganzen Wochenende mit der Spitze mit und holte als Sechster seit langem wieder ein zweistelliges Punkteergebnis.

Nicht zurechtkam Binder, der nach Jahren in der Moto3 erst in die MotoGP gelang, dort scheiterte und dann erst seine Moto2-Laufbahn begann, mit den Bedingungen in den USA. Der 27-Jährige verpasste den Einzug ins Q2 und schmiss sein Renngerät dann während der kurzen, aber intensiven Q1-Sitzung neben die Strecke. Mit der Diagnose «Bruch des dritten Mittelhandknochens an der linken Hand» wurde Darryn Binder vom leitenden Rennarzt Dr. Angel Charte aus der Veranstaltung verbannt.

Nur einen Tag später meldete Gresini Racing: Operation erfolgreich! Während die GP-Piloten die Rennen zum US-Grand-Prix bestritten und Teamkollege Albert Arenas mit der falschen Reifenwahl als 24. unterging, hatte sich Binder schnellstmöglich operieren lassen, um die Fraktur mit einer Schraube stabilisieren zu lassen. Nach Aussagen des Teams und des Piloten sind die Heilungsaussichten so gut, dass Binder bereits am kommenden Freitag auf der Wüstenpiste von Losail wieder seine Runden drehen soll.

Vor dem Mini-Comeback des 14. der Tabelle steht allerdings noch die Freigabe des Ärzteteams vor Ort. Dass diese kein lapidarer Formalcheck sind, musste zuletzt Moto2-Kollege Sergio Garcia erleben – der wurde von Dr. Charte am Donnerstag vor dem Argentinien-GP (ebenfalls mit einer Handverletzung) nicht zugelassen. Ein Ersatzpilot wurde von Gresini jedenfalls nicht nominiert.

WM-Stand nach 3 von 22 Rennen:

1. Jake Dixon 59. 2. Canet 46. 3. Gonzalez 45. 4. Lopez 30. 5. Arbolino 28. 6. Ramirez 27. 7. Baltus 23. 8. Holgado 23. 9. Agius 19. 10. Vietti 16. 11.Moreira 13. 12. Guevara 12. 13. Arenas 11. 14. Binder 10. 15. Ortola 10.



Konstrukteurs-WM:

1. Boscoscuro 59. 2. Kalex 58. 3. Forward 10.