De Angelis: «Wir brauchen die Bestätigung von Tony»

Beim Moto2-Rennen in Austin konnten Tony Arbolino und Izan Guevara für Pramac Yamaha zwei Top-Resultate einfahren. Teammanager Alex De Angelis wünscht sich das auch für Katar, um den eingeschlagenen Weg zu bestätigen.

Das Team BLU CRU Pramac Yamaha blickt auf ein erfolgreiches Rennwochenende in Austin zurück. Tony Arbolino erzielte bei nassen Bedingungen Rang 2 und holte damit für das neu formierte Team das erste Moto2-Podium. Izan Guevara stürmte von Startplatz 26 auf Platz 5 – allein in der ersten Runde konnte der Spanier 12 Fahrer überholen.

In der Gesamtwertung liegen Arbolino und Guevara derzeit auf den Rängen 5 und 12. Vom 11. bis 13. April geht es auf dem Lusail International Circuit in Katar weiter. «Das erste Podium der Saison hat die Stimmung bei allen gehoben und dem Team viel Ruhe gebracht. Letzte Woche hatten wir ein produktives Meeting mit Teammanager Alex De Angelis, meinem Crew-Chief Luca Capocchiano und Datenanalyst Davide Gubellini, das uns half zu verstehen, wo wir stehen und worauf wir uns konzentrieren müssen, um noch konkurrenzfähiger zu sein. Wir sind alle zuversichtlich, dieses gute Ergebnis war genau das, was wir brauchten. Jetzt müssen wir nur noch diesen positiven Schwung mit nach Katar nehmen», betonte Arbolino. «Ich mag Losail sehr; es ist eine Strecke, auf der die Boscoscuro-Maschinen immer gut abgeschnitten haben. Auch wenn ich es dort noch nie auf das Podium geschafft habe, war ich immer recht konkurrenzfähig. Ich habe ein gutes Gefühl, dass dies das Wochenende sein könnte, an dem wir einen großen Schritt machen.»

Arbolinos bestes Ergebnis in Katar ist ein 5. Platz aus dem Jahr 2022. Er möchte am kommenden Wochenende zeigen, dass er auch bei trockenen Bedingungen über eine starke Pace verfügt. Ein gutes Resultat würde sich auch Alex De Angelis wünschen: «Wir brauchen die Bestätigung von Tony – nicht nur auf nasser Strecke, sondern auch im Trockenen – um zu sehen, ob das Setup, das wir kürzlich eingeführt haben, wirklich die Chattering- und Gefühlsprobleme gelöst hat, die ihn zu Beginn der Saison zurückhielten», so der Italiener.

Für Guevara geht es in Doha darum, einen weiteren Schritt zu machen – um näher an die Top-3 heranzukommen und in der Weltmeisterschaft nicht den Anschluss zu verlieren. «Izan hat uns in Austin gezeigt, dass er von einem sehr spezifischen Setup profitiert, das mehr auf ihn zugeschnitten zu sein scheint als auf die Anforderungen einer bestimmten Strecke – zumindest den Daten zufolge. Wir werden also in Losail mit denselben Einstellungen starten, die er bei seinem unglaublichen Comeback im Grand Prix in Austin verwendet hat», verriet De Angelis die Strategie für seinen zweiten Fahrer.

WM-Stand nach 3 von 22 Rennen:

1. Jake Dixon 59. 2. Canet 46. 3. Gonzalez 45. 4. Lopez 30. 5. Arbolino 28. 6. Ramirez 27. 7. Baltus 23. 8. Holgado 23. 9. Agius 19. 10. Vietti 16. 11.Moreira 13. 12. Guevara 12. 13. Arenas 11. 14. Binder 10. 15. Ortola 10.



Konstrukteurs-WM:

1. Boscoscuro 59. 2. Kalex 58. 3. Forward 10.