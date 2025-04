Garcia will in Katar fahren – wenn man ihn lässt

Moto2-Pilot Sergio Garcia unternimmt beim Katar-GP einen erneuten Anlauf, um in die Saison 2025 zu starten. Der Spanier wird derzeit vom Pech verfolgt – alle Comeback-Versuche sind bislang gescheitert.

Nachdem Sergio Garcia die ersten drei Moto2-Rennen in der Saison 2025 verpasste, kann er, falls nicht noch etwas dazwischenkommt, in Katar endlich wieder auf sein Boscoscuro-Bike steigen.

Der Spanier hatte sich beim IRTA-Test in Jerez Mitte Februar am letzten Tag bei einem Sturz die rechte Mittelhand gebrochen. Garcia begab sich danach in Barcelona unters Messer des Spezialisten Dr. Xavier Mir. Der Eingriff verlief nach Plan, den Saisonauftakt in Thailand musste er auslassen.

Der 22-Jährige ging fest davon aus, dass er beim zweiten Saisonrennen in Argentinien an den Start gehen kann – doch es kam anders: Der eigentliche Routinecheck im Medical Center von Termas de Rio Hondo überstand Garcia überraschenderweise nicht – er wurde für «Unfit» erklärt.

Auch den Red Bull Grand Prix of the Americas in Austin verpasste er, weil sich Pechvogel Garcia seine verletzte Hand erneut operieren lassen musste.

In Katar könnte es nun endlich klappen mit seinem Comeback. «Ich freue mich sehr auf den Saisonstart. Nach dieser Verletzung, die nicht leicht zu überwinden war, denke ich, dass ich gut in Form bin. Wir werden unser Bestes geben, um so schnell wie möglich in den Rennrhythmus zu kommen», verkündete der Pilot des MSI-Teams auf Instagram.

Gewissheit, ob Sergio Garcia am Freitag am ersten freien Training teilnehmen wird können, wird erst der medizinische Check vor Ort am Donnerstag bringen. Hoffentlich hat er die Reise nach Doha nicht umsonst auf sich genommen.