Platz 2 in Katar: Befreiungsschlag für Deniz Öncü

Deniz Öncü drehte in Katar seine ersten Führungsrunden in der Moto2-WM

Deniz Öncü erzielte mit Platz 2 in Katar sein bisher bestes Ergebnis in der Moto2-WM. Auch für sein KTM-Ajo-Team war der erste Podestplatz 2025 eine Erleichterung. Gegen Sieger Aron Canet (Fantic) war Öncü chancenlos.

Für KTM-Ajo-Pilot Deniz Öncü war das Moto2-Rennen in Katar ein Befreiungsschlag. Nach den Rängen 12 und 14 in Thailand und Argentinien und seinem heftigen Highsider im Austin-GP fuhr er in der Wüste von Doha sein bislang bestes Rennen in der mittleren Kategorie der Motorrad-WM.

Doch der Reihe nach: Öncü ging von Startplatz 7 ins Rennen über 18 Runden. Nach zwei Umläufen befand er sich bereits in den Top-3 und übernahm dann zum ersten Mal die Führung in einem Moto2-Rennen. Der 21-Jährige hielt sich mehr als sechs Runden lang an der Spitze, nach der Hälfte des Rennens wurde er vom heranstürmenden Fantic-Piloten Aron Canet eingeholt. Fünf Runden vor Schluss ging der Spanier an Öncü vorbei – dessen Tempo konnte er nicht mitgehen. Danach bekam es der Türke noch mit Manuel Gonzalez zu tun. Gegen den Intact-Piloten konnte er sich erfolgreich zur Wehr setzen und den zweiten Platz verteidigen. Öncü überquerte 1,1 Sekunden hinter Canet und knapp zwei Zehntelsekunden vor Gonzalez die Ziellinie. Der zweite Platz war sein bisher bestes Ergebnis in der Moto2-Klasse – nach Platz 3 in Aragon 2024 war es sein zweiter Podestplatz in dieser Kategorie.

«Ich habe so ein Ergebnis gebraucht, und mein Team auch. Dafür haben wir seit Beginn der Saison gekämpft. Ich muss diese Resultate erzielen, wenn ich meinen Traum am Leben erhalten will», war Öncü nach dem Katar-GP erleichtert. «Die ersten drei Grands Prix der Saison liefen nicht besonders gut, aber aus Katar können wir viel Positives mitnehmen. Ich hatte Selbstvertrauen und auch eine sehr konkurrenzfähige Pace, daher bin ich mit dem, was wir hier während des gesamten Wochenendes geleistet haben, sehr zufrieden. Es ist schade, dass ich nicht um den Sieg kämpfen konnte, aber meine Reifen waren völlig am Ende. Wir werden versuchen, diese Form nach Jerez mitzunehmen.»

Teamkollege Collin Veijer belegte Platz 13 – der Rookie sammelte zum zweiten Mal in Folge Punkte in der Moto2-WM. Für das in der Vergangenheit so erfolgsverwöhnte Team KTM Ajo war es das bisher beste Wochenende in der Saison 2025. In der Fahrerwertung liegt Öncü nun mit 26 Punkten auf dem neunten Gesamtrang.

Der Schützling von Kenan Sofuoglu befindet sich in seinem zweiten Jahr in der Moto2-WM und hat in dieser Saison im Team die Rolle des erfahrenen Leaders inne. Nach den guten Vorsaison-Tests in Portimao und Jerez hatte man sich von Öncü in den ersten drei Rennen eigentlich mehr erwartet. Der zweite Platz in Katar war somit dringend notwendig. Es wird sich zeigen, ob er den positiven Schwung nach Jerez mitnehmen wird können.

Ergebnisse Moto2 Losail, Rennen (13. April):

1. Aron Canet (E), Kalex, 18 Runden in 35:30,185 min

2. Deniz Öncü (TR), Kalex, +1,103 sec

3. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +1,286

4. Dani Holgado (E), Kalex, +4,021

5. Diogo Moreira (BR), Kalex, +5,892

6. Barry Baltus (B), Kalex, +6,158

7. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +9,821

8. Marcos Ramirez (E), Kalex, +9,991

9. Albert Arenas (E), Kalex, +10,893

10. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +10,879

11. David Alonso (COL), Kalex, +11,523

12. Zonta van der Goorbergh, (NL), Kalex, +11,925

13. Collin Veijer (NL), Kalex, +13,048

14 Senna Agius (AUS), Kalex, +13,963

15. Joe Roberts (USA), Kalex, +17,642

– Jake Dixon (GB), Boscoscuro, 11 Runden

– Darry Binder (ZA), Kalex, 4 Runden

– Ayumu Sasaki (JP), Kalex, 2 Runden

WM-Stand nach 4 von 22 Rennen:

1. Aron Canet 71. 2. Manuel Gonzalez 61. 3. Jake Dixon 59. 4. Holgado 36. 5. Ramirez 35. 6. Baltus 33. 7. Lopez 30. 8. Arbolino 28. 9. Öncu 20. 10. Vietti 25. 11. Moreira 24. 12. Agius 21. 13. Arenas 18. 14. Salac 13. 15. Guevara 12



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 83. 2. Boscoscuro 68. 3. Forward 10.