Nach 4 Rennen: Wie machen sich die Moto2-Rookies?

Vor dem Europaauftakt in Jerez am kommenden Wochenende wirft SPEEDWEEK.com einen Blick auf die Rookie-Wertung in der Moto2-WM. Vor allem ein Klassenneuling konnte bislang überzeugen.

In der Moto2-Weltmeisterschaft befinden sich 2025 fünf Rookies unter den Stammfahrern. Für sie geht es darum, sich möglichst schnell an die mittlere Kategorie und die 765-ccm-Bikes zu gewöhnen. Bei den ersten vier Rennwochenenden erlebten die Neulinge ihre Höhen und Tiefen.

Bisher konnte Daniel Holgado (Aspar) am meisten überzeugen. Er ist derzeit mit 36 Punkten der Führende der Rookie-of-the-Year-Wertung und konnte in jedem Grand Prix Punkte holen. Mehr noch: der 19-Jährige landete in jedem Rennen in den Top-10. Bei seinem Moto2-Debüt in Thailand wurde er starker Achter. In Argentinien und Austin wurde er Neunter und Achter. Sein bisheriges Highlight erlebte der Spanier in Katar, wo er als Vierter knapp an einem Podestplatz vorbeischrammte. In der Gesamtwertung liegt Daniel Holgado auf Position 4.

Mit Respektabstand zu Holgado liegt derzeit Ivan Ortola mit zehn Punkten auf Rang 2 in der Rookie-Wertung. Dass Positive vorweg: Der 20-jährige Boscoscuro-Fahrer sah in allen vier Saisonrennen die Zielflagge. Seine beste Leistung zeigte der Vierte der Moto3-Saison 2024 in Austin, als er Sechster wurde. In der Gesamtwertung liegt Ivan Ortola momentan auf dem 17. Rang.

Drittbester Rookie nach vier Rennen ist Collin Veijer mit neun Punkten auf seinem Konto. Der KTM-Ajo-Pilot belegte in den ersten beiden Saisonevents die Ränge 20 und 24. In seinem dritten Moto2-Rennen in Austin holte er als Zehnter seine ersten WM-Punkte in der mittleren Kategorie. Der 13. Platz in Katar bestätigte, dass der Niederländer einen Schritt nach vorne machen konnte. In der Gesamtwertung liegt Collin Veijer auf Platz 19.

Noch schwer in der Moto2 tut sich Moto3-Weltmeister David Alonso. Der Kolumbianer, der am 25. April seinen 19. Geburtstag feiert, erzielte in den ersten beiden Saisonrennen in Thailand und Argentinien die Ränge 21 und 20. Der 14. Platz auf dem Circuit of the Americas war dann ein kleiner, aber wichtiger Schritt nach vorne. Beim Katar-GP konnte der Aspar-Pilot den Aufwärtstrend bestätigen und den 11. Rang einfahren. Auch in den Trainingssessions ging es nach vorne – in Austin und Doha schaffte er es beide Male ins Q2. Am Ende wurden es die Startplätze 6 und 11. David Alonso hat nach vier Rennen sieben Punkte auf seinem Konto – in der Rookie-Wertung reicht das für Rang 4, in der WM-Tabelle für Zwischenrang 21.

Supersport-Weltmeister Adrian Huertas wechselte 2025 in die Moto2-WM. Bei seinem ersten Moto2-Rennen in Thailand wurde er 14. und konnte somit zwei Punkte einfahren. In den nächsten drei Rennen blieb der 21-Jährige allerdings punktelos. In Argentinien stürzte er bereits in der ersten Runde, in Austin und Katar belegte der Italtrans-Pilot die Ränge 16 und 17. In der Rookie-of-the-Year-Wertung belegt Adrian Huertas derzeit den letzten Platz.

Die Moto2-Rookies kämpfen hart und konnten in den ersten vier Saisonrennen einige Highlights setzen. Daniel Holgado konnte die Überwartungen sogar übertreffen. Was zudem als Erfolg verbucht werden kann: Außer dem einen Ausfall von Adrian Huertas in Argentinien sahen die fünf Klassenneulinge in jedem Rennen die Zielflagge.